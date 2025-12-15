Ποσότητα κοκαΐνης ενός τόνου «πιάστηκε» στο λιμάνι του Πειραιά, 4 συλλήψεις

Μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης που έχουν εντοπιστεί ποτέ στο λιμάνι του Πειραιά, «ξετρύπωσε» η Αστυνομία σε μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται σ’ εξέλιξη από το πρωί της Δευτέρας 15/12/2025.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος έχει κατασχέσει κοκαΐνη που αγγίζει τον έναν τόνο που διακινούσε καλά οργανωμένο δίκτυο με διεθνείς διασυνδέσεις.

Έχουν συλληφθεί τέσσερις Ελληνες, ενώ αναζητούνται πέντε ακόμη άτομα στο εξωτερικό, τα οποία εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα μετέφερε τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από χώρες της Λατινικής Αμερικής με τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

