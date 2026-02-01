Ποτάμι ο παραλιακός δρόμος στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς

Σημαντικά ύψη βροχής σε πολλές περιοχές της χώρας έως το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, με το Πήλιο να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής σημειώθηκε στη Ζαγορά Πηλίου, όπου καταγράφηκαν 189 χιλιοστά.

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα δεδομένα, βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς από τους 558 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς, οι 529 κατέγραψαν ύψος βροχής μεγαλύτερο του 1 χιλιοστού.

Σχετικός χάρτης που έδωσε στη δημοσιότητα το meteo.gr αποτυπώνει την κατανομή της βροχόπτωσης, καθώς και τους οκτώ σταθμούς με τα υψηλότερα ύψη βροχής.

Στην Κεφαλονιά έπεσαν επίσης μεγάλες ποσότητες βροχής το πρωί της Κυριακής, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο παραλιακός δρόμος στο Αργοστόλι:

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν έως το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 13:40 καταγράφηκε στο Πήλιο και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου (189 χιλιοστά).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



