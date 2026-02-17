Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις 2025

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025, καθώς η πλατφόρμα της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να ανοίξει στις 16 Μαρτίου.

Φέτος εκτιμάται ότι οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις θα αγγίξουν το 1,5 εκατομμύριο, καθώς μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου η ΑΑΔΕ συγκεντρώνει από εργοδότες, δημόσιους φορείς, τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες και άλλους οργανισμούς όλα τα απαραίτητα στοιχεία για μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, καταθέσεις, μετοχές και ομόλογα. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτοματοποίηση της διαδικασίας, περιορίζοντας λάθη και καθυστερήσεις.

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής

Έως τις αρχές Μαρτίου θα έχουν ενσωματωθεί στα ηλεκτρονικά έντυπα όλα τα δεδομένα που θα διαβιβαστούν έως τις 28 Φεβρουαρίου. Η περίοδος υποβολής των δηλώσεων εκτείνεται από τις 15 Μαρτίου έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Όσοι κινηθούν νωρίς μπορούν να επωφεληθούν διπλά: αφενός εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου και αφετέρου, αν δικαιούνται επιστροφή, βλέποντας τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό ακόμη και μέσα σε μία εβδομάδα από την εκκαθάριση.

Οι δόσεις και οι εκπτώσεις

Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος μπορεί να γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Για όσους επιλέξουν εφάπαξ πληρωμή, προβλέπεται κλιμακωτή έκπτωση, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης:

4% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου

3% για δηλώσεις από 1η Μαΐου έως 15 Ιουνίου

2% για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση είναι η πλήρης εξόφληση του φόρου έως τις 31 Ιουλίου.

Με δεδομένο το αυστηρό χρονοδιάγραμμα και τα κίνητρα έγκαιρης υποβολής, η φετινή φορολογική περίοδος αναμένεται να κινηθεί με ταχύτερους ρυθμούς, με την ΑΑΔΕ να επιδιώκει μεγαλύτερη συμμετοχή στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις και ταχύτερη εκκαθάριση των επιστροφών.

