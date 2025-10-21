Πότε κάνει πρεμιέρα στον Alpha με διπλό επεισόδιο «Το σόι σου»

Εξι χρόνια μετά η αγαπημένη τηλεοπτική σειρά «το σόι σου», επιστρέφει στη συχνόνητα του Alpha.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι εδώ, έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καυγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές.

Όλα δείχνουν αλλιώς… μα στην πραγματικότητα όλα είναι πιο γνώριμα από ποτέ. Έξι χρόνια μετά, το τραπέζι στρώνεται ξανά και είσαι καλεσμένος… γιατί οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι δεν είναι απλώς δύο οικογένειες… είναι «Το σόι σου».

Η αγαπημένη σειρά του Alpha κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 20:00 με διπλό επεισόδιο και έρχεται να μας ταξιδέψει στους κόσμους των δύο οικογενειών που αγαπήθηκαν από τους τηλεθεατές!

