Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα 2025: Ημερομηνίες διακοπών και επιστροφής στα θρανία

Λιγότερο από έναν μήνα απομένει για το χριστουγεννιάτικο διάλειμμα και μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί αναμένουν το κλείσιμο των σχολείων. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ανακοινώσει τις επίσημες ημερομηνίες.

01 Δεκ. 2025 12:37
Μετράμε πλέον αντίστροφα για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, καθώς λιγότερες από τέσσερις εβδομάδες απομένουν μέχρι το φετινό σχολικό διάλειμμα. Μαθητές όλων των βαθμίδων περιμένουν την ολοκλήρωση των μαθημάτων για να απολαύσουν λίγες ημέρες ξεκούρασης και γιορτινής ανεμελιάς.

Σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο του Υπουργείου Παιδείας, τα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια θα κλείσουν για τα Χριστούγεννα την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Πότε ανοίγουν ξανά τα σχολεία

Η επιστροφή των μαθητών στα θρανία έχει οριστεί για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, προσφέροντας συνολικά σχεδόν δύο εβδομάδες διακοπών.

Με τις ημερομηνίες πλέον γνωστές, οι οικογένειες μπορούν να οργανώσουν εγκαίρως ταξίδια, δραστηριότητες ή μικρές αποδράσεις, προσαρμοζόμενοι στο πρόγραμμα των σχολείων.

