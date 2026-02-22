Πότε πέφτει το Πατρινό Καρναβάλι του 2027;

Μεγάλης διάρκειας το Πατρινό Καρναβάλι το 2027

Πότε πέφτει το Πατρινό Καρναβάλι του 2027;
22 Φεβ. 2026 21:30
Pelop News

Η αχαϊκή πρωτεύουσα ετοιμάζεται να ζήσει ένα από τα πιο «αργοπορημένα» αλλά και πιο ανοιξιάτικα καρναβάλια των τελευταίων ετών. Με το Πάσχα του 2027 να πέφτει στις 2 Μαΐου, το ημερολόγιο του Πατρινού Καρναβαλιού μετατοπίζεται βαθιά μέσα στον Μάρτιο, υποσχόμενο ιδανικές καιρικές συνθήκες για τις μεγάλες παρελάσεις.

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, η τελευταία Κυριακή του Καρναβαλιού (η λεγόμενη Αποκριά της Τυροφάγου) θα πέσει στις 14 Μαρτίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα θα ακολουθήσει στις 15 του μήνα.

Η Πάτρα θα μπει επίσημα σε ρυθμούς καρναβαλιού το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2027, με τον Τελάλη να δίνει το σύνθημα και την Τελετή Έναρξης στην Πλατεία Γεωργίου να σηματοδοτεί την έναρξη των εκδηλώσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα ζήσουμε μία από τις μεγαλύτερες καρναβαλικές περιόδους στην Πάτρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:29 «Άρχισαν τα όργανα» από την Κοινο_Τοπία την Τσικνοπέμπτη ΦΩΤΟ
22:28 Μάκης Λυκούδης για ΝΕΠ: «Θα παλέψουμε με τα νέα παιδιά»
22:16 Καθαρά Δευτέρα 2026: Ασφαλές πέταγμα χαρταετού, συστάσεις του ΑΔΜΗΕ
22:12 Ο ΟΠΑΘΑ έχασε από Αρη στη Θεσσαλονίκη
22:00 Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Οδηγός υποβολής αίτησης, τα SOS και οι παγίδες
21:53 Νέα Υόρκη: «Παραλύει» από σφοδρή χιονοθύελλα
21:49 Ο Νηρέας ήττα από τον Ποσειδώνα Καλαμάτας
21:43 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Εντυπωσίασε το «Boo… tique Hotel» από το Πλήρωμα 94 ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ
21:33 Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η ήττα στην τελευταία επίθεση από την ΕΣΚΑ
21:30 Πότε πέφτει το Πατρινό Καρναβάλι του 2027;
21:21 Λαμία: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη στο Βελούχι
21:12 Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παντρεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Δείτε την Τελετή Λήξης, την καύση του Βασιλιά και το μεγάλο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΒΙΝΤΕΟ
20:59 Τα εύσημα στην ΕΟΚ και… λέτε να μπλόφαρε τόσο καιρό ο Παναθηναϊκός;
20:56 Πάτρα: Επιχείρηση καθαρισμού της πόλης μετά τη Μεγάλη Παρέλαση ΦΩΤΟ
20:48 Άννα Μαρία Ρογδάκη και Αλέξ Σταυρίδης στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
20:39 Ισχυρός σεισμός στη Μαλαισία
20:31 Νάουσα: «Πλημμύρισε» από κόσμο για το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες»
20:19 «Πολίτης» Παύλος Ντε Γκρες: Στην κάλπη για πρώτη φορά από το 1832…
20:17 Αίγιο: Τι οδήγησε τον 47 χρονο στην επίθεση με όπλο εναντίων των 4 ανήλικων παιδιών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ