Πότε πέφτει το Πατρινό Καρναβάλι του 2027;

Η αχαϊκή πρωτεύουσα ετοιμάζεται να ζήσει ένα από τα πιο «αργοπορημένα» αλλά και πιο ανοιξιάτικα καρναβάλια των τελευταίων ετών. Με το Πάσχα του 2027 να πέφτει στις 2 Μαΐου, το ημερολόγιο του Πατρινού Καρναβαλιού μετατοπίζεται βαθιά μέσα στον Μάρτιο, υποσχόμενο ιδανικές καιρικές συνθήκες για τις μεγάλες παρελάσεις.

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, η τελευταία Κυριακή του Καρναβαλιού (η λεγόμενη Αποκριά της Τυροφάγου) θα πέσει στις 14 Μαρτίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα θα ακολουθήσει στις 15 του μήνα.

Η Πάτρα θα μπει επίσημα σε ρυθμούς καρναβαλιού το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2027, με τον Τελάλη να δίνει το σύνθημα και την Τελετή Έναρξης στην Πλατεία Γεωργίου να σηματοδοτεί την έναρξη των εκδηλώσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα ζήσουμε μία από τις μεγαλύτερες καρναβαλικές περιόδους στην Πάτρα.

