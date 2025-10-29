Πότε, που και γιατί κλείνει η Ιόνια Οδός

Αποφασίστηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό, στην κατεύθυνση προς Αντίρριο, μεταξύ του Α/Κ Γαβρολίμνης και του Α/Κ Αντιρρίου από την Πέμπτη 30.10.2025 έως τη Δευτέρα 15.12.2025. Η σχετική απόφαση έχει ως εξής:

«Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

΄Ε χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η :

α) Τις διατάξεις των άρθρων: 55, 112 και 132 του Ν.5209/2025 «Κώδικας

Οδικής Κυκλοφορίας και

άλλες διατάξεις».

β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 6298/25/2334469 από 29/10/2025 αναφορά του Α΄

Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων

Αντιρρίου – Ιωάννινων.

γ) Το με αρ. πρωτ. IC.M7.OM.6058/24.10.2025 έγγραφο της εταιρείας «ΓΕΚ

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» / Διεύθυνσης

Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων (έλαβε αρ. πρωτ. εισερχομένου Δ17:

174059/27.10.2025).

δ) Υπ’ αριθ. πρωτ. υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/175315 από 29.10.2025

έγγραφο του Υπουργείου

Υποδομών και Μεταφορών/ Γενική Γραμματεία Υποδομών/ Γενική Διεύθυνση

Συγκοινωνιακών

Υποδομών/ Διεύθυνση Δ17, στο οποίο έχουν ληφθεί υπόψη, οι:

ε) Η με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Γ/Φ5/173761/24.10.2025 Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε.

/ Κ.Σ.Ε.Σ.Π. με θέμα:

«Έγκριση Μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για εκτέλεση

εργασιών κατασκευής και

συντήρησης, ΜΑΔ-32: Ολικός αποκλεισμός Αυτοκινητόδρομου και υποχρεωτική

έξοδος, ΜΑΔ-33:

Ολικός Αποκλεισμός Κλάδου Εισόδου».

στ) Το με αρ. πρωτ. IC.C.IE.S0000.C3.DAC.028767/11.05.2017 έγγραφο του

Ανεξάρτητου Μηχανικού,

με το οποίο διαβιβάστηκε το Πιστοποιητικό Έγκρισης Μελέτης

IC1240/11.05.2017 (Μελέτη διαδρομών

παράκαμψης σε περίπτωση αποκλεισμού τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου “ΙΟΝΙΑ

ΟΔΟΣ”).

ΚΑΙ

Με σκοπό την ομαλή, ασφαλή και εύρυθμη διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας,

καθώς και την

αποφυγή πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, για την εκτέλεση εργασιών

χρωματισμού των σηράγγων

Μακύνειας και Κλόκοβας, στον κλάδο προς Αντίρριο, του αυτοκινητόδρομου

Ιόνια Οδός.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ά ρ θ ρ ο 1 °

Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την εκτέλεση

εργασιών χρωματισμού των

σηράγγων Μακύνειας και Κλόκοβας, στον κλάδο προς Αντίρριο, του

αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός.

Συγκεκριμένα, θα εφαρμοστούν τα εξής:

• Ολικός αποκλεισμός του κλάδου του Αυτοκινητόδρομου, στην κατεύθυνση

προς Αντίρριο, μεταξύ

του Α/Κ Γαβρολίμνης (Χ.Θ. 18+507) και του Α/Κ Αντιρρίου (Χ.Θ. 5+499) και

υποχρεωτική έξοδος από

τον Αυτοκινητόδρομο, με εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΜΑΔ-32: Εργασίες

Μακράς Διάρκειας /

Ολικός αποκλεισμός Αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος» της

εγκεκριμένης, με την ανωτέρω

Απόφαση της Ε.ΥΔ.Ε. / Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης.

Η διοχέτευση – εκτροπή της κυκλοφορίας στον κλάδο προς Αντίρριο θα γίνει

μέσω του Α/Κ

Γαβρολίμνης (Χ.Θ. 18+507) στην Παλαιά Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) έως και τον

Α/Κ Αντιρρίου (Χ.Θ. 5+499),

ακολουθώντας διαδρομή σύμφωνα με την εγκεκριμένη «Μελέτη διαδρομών

παράκαμψης σε

περίπτωση αποκλεισμού τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου “ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ”» (DAC

IC1240/11.05.2017)

και τα σχέδια 846-00-10-ΟΡ-ΣΟ-ΠΙΟ-1-0 (1.1 & 1.2).

• Ολικός αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς τον Αυτοκινητόδρομο, στην

κατεύθυνση προς

Αντίρριο, στον Α/Κ Γαβρολίμνης (Χ.Θ. 18+507), με εφαρμογή της τυπικής

διάταξης «ΜΑΔ-33 Εργασίες

Μακράς Διάρκειας / Ολικός Αποκλεισμός Κλάδου Εισόδου» της εγκεκριμένης,

με την ανωτέρω

Απόφαση της Ε.ΥΔ.Ε. /Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης.

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την Πέμπτη

30.10.2025 στις 07:00 το

πρωί έως τη Δευτέρα 15.12.2025 στις 18:00 το απόγευμα.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία να

αποκατασταθεί νωρίτερα από

τον προγραμματισμένο χρόνο

Ά ρ θ ρ ο 2 °

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» / Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων

οφείλει σε όλη τη διάρκεια

της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την

ισχύουσα Νομοθεσία, την

Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός

κατοικημένης

περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα

Σχέδια Δράσης και τις

εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς,

αντανακλαστικά,

προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε

απαιτούμενο μέτρο,

ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και

ασφαλής διεξαγωγή της

κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επιπλέον,

θα πρέπει σε κάθε

περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα

προστασίας των εργαζομένων,

ενώ η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά τη

διάρκεια της νύκτας και σε

περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Επιπρόσθετα, με μέριμνα της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» / Διεύθυνσης

Λειτουργίας

Αυτοκινητοδρόμων θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών

για τις

πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από

τα Μ.Μ.Ε. και το

διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις

επικρατούσες συνθήκες

υκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, κινητά και σταθερά VMS κ.λπ.), ώστε

να εξασφαλίζονται οι

απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι θα πρέπει να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων των

υφιστάμενων μόνιμων

πινακίδων και της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας σήμανσης που δεν θα

ισχύουν κατά τη διάρκεια

των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανση, όπου απαιτείται,

καθώς και η τοποθέτηση

κατάλληλων διατάξεων προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής

κυκλοφορίας.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Η παρούσα απόφαση ισχύει κατά το χρονικό διάστημα: από την Πέμπτη

30.10.2025 στις 07:00 το πρωί

έως τη Δευτέρα 15.12.2025 στις 18:00 το απόγευμα και σύμφωνα και με τα

παραπάνω αναγραφόμενα

και από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή

των διαγραμμίσεων

και τις υποδείξεις των Τροχονόμων.

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια,

σύμφωνα με το

άρθρο 111 του του Ν.5209/2025 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες

διατάξεις» και δεν

υποκαθιστά τυχόν άλλες απαιτούμενες άδειες».

