Πότε προβλέπουν οι μετεωρολόγοι το πρώτο κύμα ψύχους στην Ελλάδα

Oι μετεωρολόγοι προβλέπουν την πρώτη σημαντική ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα προς το τέλος Νοεμβρίου. Μετά τις 23 του μήνα μια ψυχρή αέρια μάζα από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας και αλλαγή των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η ψυχρή αυτή μάζα αναμένεται να οδηγήσει σε πιο χειμερινό σκηνικό σε όλη τη χώρα, καθώς η θερμοκρασία θα αρχίσει να μειώνεται σταδιακά, σηματοδοτώντας την ουσιαστική έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει ότι η χώρα διανύει μια μεταβατική περίοδο, κατά την οποία η ήπια θερμοκρασία συνδυάζεται με αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές. Η αλλαγή θα γίνει αισθητή μετά τις 23 Νοεμβρίου, όταν οι ψυχρότερες αέριες μάζες θα κατέβουν προς τη Μεσόγειο.

Από τη Δευτέρα το βράδυ και κυρίως την Τρίτη, η Βόρεια και Βορειοδυτική Ελλάδα θα αρχίσει να επηρεάζεται από πιο οργανωμένα συστήματα, με βροχοπτώσεις που τοπικά θα έχουν έντονο χαρακτήρα. Τα φαινόμενα αυτά θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοδυτικά, ενώ η υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει σε ήπιες συνθήκες.

Οι πρώτες ισχυρές βροχές αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, περιοχές που, σύμφωνα με τα δεδομένα, θα δεχθούν σημαντικά ύψη βροχής κατά το πρώτο μισό της εβδομάδας. Ο καιρός τις τελευταίες ημέρες θυμίζει άνοιξη, ωστόσο τα βορειοδυτικά τμήματα θα βιώσουν σαφή μεταβολή.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς υπογραμμίζει ότι την Τρίτη και την Τετάρτη (18 και 19 Νοεμβρίου) οι βροχοπτώσεις στα βορειοδυτικά θα είναι έντονες, εξαιτίας του νοτιοδυτικού ρεύματος στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, το οποίο ευνοεί σημαντικά τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα.

Στην ανάρτησή του επισημαίνει: «Μπορεί να μη “χειμωνιάζει” τις επόμενες ημέρες, καθώς επικρατεί νοτιοδυτικό ρεύμα στις ανώτερες στάθμες της ατμόσφαιρας, ωστόσο αυτό το ρεύμα ευνοεί τις βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Η προσοχή μας το διήμερο Τρίτης–Τετάρτης θα πρέπει να είναι στραμμένη στα βορειοδυτικά (Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο), όπου προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής».

