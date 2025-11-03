Πότε θα αναρτηθούν τα Τέλη κυκλοφορίας 2026, πως θα γίνει η πληρωμή

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 μέσα από την πλατφόρμα myCAR και χωρίς κωδικούς taxisnet.

Πότε θα αναρτηθούν τα Τέλη κυκλοφορίας 2026, πως θα γίνει η πληρωμή
03 Νοέ. 2025 7:36
Pelop News

Εντός της εβδομάδας θ’ αναρτηθούν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 στην πλατφόρμα myCAR.

Ωστόσο δεν αποκλείεται ν’ αναρτηθούν  και σήμερα Δευτέρα 3/11/2025, σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 μέσα από την πλατφόρμα myCAR και χωρίς κωδικούς taxisnet.

Τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με φέτος, δηλαδή χωρίς αυξήσεις και θα υπολογισθούν με τρεις τρόπους. Πρώτον με βάση την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, δεύτερον με τον κυβισμό του κινητήρα και τρίτον με τις εκπομπές CO2. ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πλήρως απαλλαγμένα από τα τέλη κυκλοφορίας.

Για οχήματα που ταξινομήθηκαν μεταξύ 1/11/2010 και 31/12/2020, τα τέλη κυμαίνονται από 0 ευρώ για οχήματα με εκπομπές έως 90 γραμμάρια CO₂/χλμ, έως 3,72 ευρώ/γραμμάριο για οχήματα με εκπομπές άνω των 251 γρ/χλμ.  Για τα πιο σύγχρονα οχήματα, που ταξινομήθηκαν από 1/1/2021 και μετά, το σύστημα είναι ελαφρώς διαφοροποιημένο, με στόχο να ενθαρρύνει τη χρήση πιο «πράσινων» οχημάτων. Έτσι, όσα εκπέμπουν έως 122 γρ/χλμ απαλλάσσονται πλήρως, ενώ τα οχήματα με εκπομπές άνω των 281 γρ/χλμ καταβάλλουν 2,85 ευρώ/γραμμάριο.

Το enikonomia.gr σας παρουσιάζει τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

Η πληρωμή πρέπει να γίνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
Και φέτος θα υπάρχουν κλιμακωτά πρόστιμα για όσους δεν πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
+25% εντός Ιανουαρίου

+50% εντός Φεβρουαρίου

+100% Μάρτιο και μετά

Πόσο θα πληρώσουν φέτος οι ιδιοκτήτες οχημάτων

Με βάση τον κυβισμό έως τις 31 Οκτωβρίου 2010

Με βάση τις εκπομπές CO2 μετά την 1η Νοεμβρίου 2010

 

-Ταξινόμηση έως 31-10-20210

1.200 κυβικά.: 135 ευρώ

1.600 κυβικά: 280 ευρώ

 

-Ταξινόμηση 1-11-2010 έως 31-02.2020

121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ/γραμ.

141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ/γραμ.

 

-Ταξινόμηση από 1.1.2021 έως σήμερα

0-122 εκπομπές C02: 0 ευρώ

123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ/γραμ.

 

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:01 Προσωπικός Αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για εκδοση με επιλογή ψηφίων
11:00 Πιάστηκε η σπείρα των «μανάβηδων»: Επιχείρηση της Ασφάλειας Πατρών σε Μέγαρα και Βοιωτία
10:58 Nouvelle Vague: Ερωτική επιστολή στο Νέο Κύμα
10:56 Παπασταύρου: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη
10:55 Πάτρα: Εκτός λειτουργίας οι διαδικτυακές εφαρμογές του Δήμου την Πέμπτη 6/11
10:50 Η Τζενιφερ Ανιστον ευχήθηκε στον Τζιμ Κέρτις
10:47 Ιόνια Οδός: Από την Τρίτη 4/11 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μείωση διοδίων
10:45 Σταθεροποιείται ο χρυσός στα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά
10:40 Πάτρα: Η προβολή της ταινίας του Μπάμπη Τσόκα «Θυσία» ΦΩΤΟ
10:33 ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας: Προτάσεις για την επιδότηση μηνιαίας κάρτας μετακίνησης φοιτητών
10:30 Το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Κίνα: Έναρξη του Διεθνούς Ινστιτούτου Μηχανικών με 200 φοιτητές ΦΩΤΟ
10:26 Τι είπε ο Τραμπ για το σενάριο πολέμου με την Βενεζουέλα
10:25 Πάτρα: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Σκιαδαρέση με την ΠΑΣΠ ΑΕΙ
10:18 Επίδομα παιδιού: Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις Α21, πότε μπαινει η 5η δόση
10:17 Που θα δείτε την μονομαχία του Αστέρα Τρίπολης με τον ΟΦΗ
10:16 Ωρα Πατρών: Η δημοτική αρχή διχάζει την πόλη
10:10 Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας: Στήριξη κινητοποιήσεων των Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:06 Δίκη Καμπανού: Τι λέει ο πατέρας του Άλκη για τα επεισόδια έξω από τα δικαστήρια
9:54 Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας για το λουκέτο στα καταστήματα των ΕΛΤΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ