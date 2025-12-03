Πότε θα αρχίσει η καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου
Αναλυτκά οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Ιανουαρίου.
Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου.
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
-Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017
-ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί
-ΟΓΑ – Αγρότες
-ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
-ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα
-ΝΑΤ – Ναυτικοί
-Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου
-Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο
