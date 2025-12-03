Πότε θα αρχίσει η καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

-Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017

-ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί

-ΟΓΑ – Αγρότες

-ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

-ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

-ΝΑΤ – Ναυτικοί

-Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου

-Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο

