Πότε θα χτυπήσει το νέο κύμα κακοκαιρίας

Στα δυτικά τμήματα, είναι οι περιοχές θα σημειωθούν οι πρώτες βροχές.

30 Νοέ. 2025 21:20
Νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει τη χώρα μετά τη σταδιακή βελτίωση που παρουσίασε ο καιρός το Σαββατοκύριακο.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας Adel έχουν πλέον υποχωρήσει, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη. Μόνο κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες επιμένουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, οι οποίες αναμένεται να σταματήσουν μέσα στις επόμενες ώρες.

Η εβδομάδα ξεκινάει με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν με γενική καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, με ηλιοφάνεια και ήπιους ανέμους.

Την Τρίτη το βράδυ, ένα νέο σύστημα κακοκαιρίας θα αρχίσει να πλησιάζει από τα νοτιοδυτικά. Από την Τετάρτη και για τις επόμενες μέρες, αναμένονται εκτεταμένες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στα δυτικά τμήματα, είναι οι περιοχές θα σημειωθούν οι πρώτες βροχές. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλη την επικράτεια.

Οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και την Πέμπτη, ενώ φαίνεται πως θα επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή και θα προκαλέσουν ισχυρές βροχές σε αρκετές περιοχές.

 

