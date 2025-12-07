Πότε θα καταβληθεί φέτος το δώρο Χριστουγέννων: Ποιοι το δικαιούνται, πώς υπολογίζεται
Πυπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων και τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής.
Η αντίστροφη μέτρηση για το δώρο Χριστουγέννων ξεκίνησε για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, με την πληρωμή φέτος να αναμένεται νωρίτερα λόγω του ότι η καθορισμένη ημερομηνία πέφτει Κυριακή.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 21η Δεκεμβρίου, αλλά φέτος το δώρο θα καταβληθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2025.
Δικαίωμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως:
-
Μισθού ή ημερομισθίου
-
Πλήρους ή μερικής απασχόλησης
-
Ορισμένου ή αορίστου χρόνου σύμβασης
Βασικό κριτήριο για τον υπολογισμό είναι η διάρκεια της εργασίας από 01/05/2025 έως 31/12/2025.
Πλήρες δώρο και βάση υπολογισμού
-
Πλήρες δώρο:
-
Μισθωτοί: ένας μηνιαίος μισθός
-
Ημερομίσθιοι: 25 ημερομίσθια
-
-
Βάση υπολογισμού: οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου
-
Σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης, λαμβάνονται οι αποδοχές της ημέρας αποχώρησης.
Αναλογικό δώρο για μειωμένη απασχόληση
-
Μισθωτοί: 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες
-
Ημερομίσθιοι: δύο ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες
-
Ακόμη και όσοι εργάστηκαν λιγότερο από 19 ημέρες δικαιούνται αναλογικό μέρος.
Το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα, όχι σε είδος. Η μη καταβολή του εντός προθεσμίας αποτελεί ποινικό αδίκημα.
Καταγγελίες και κυρώσεις
Οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγγείλουν τυχόν παραβάσεις:
-
Τηλεφωνικά στη γραμμή 1555
-
Απευθείας στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ή αστυνομικό τμήμα
Η Επιθεώρηση Εργασίας διενεργεί άμεσους ελέγχους και επιβάλλει τα νόμιμα στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις διατάξεις.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News