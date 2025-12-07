Πότε θα καταβληθεί φέτος το δώρο Χριστουγέννων: Ποιοι το δικαιούνται, πώς υπολογίζεται

Πυπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων και τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής.

Πότε θα καταβληθεί φέτος το δώρο Χριστουγέννων: Ποιοι το δικαιούνται, πώς υπολογίζεται
07 Δεκ. 2025 12:05
Pelop News

Η αντίστροφη μέτρηση για το δώρο Χριστουγέννων ξεκίνησε για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, με την πληρωμή φέτος να αναμένεται νωρίτερα λόγω του ότι η καθορισμένη ημερομηνία πέφτει Κυριακή.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 21η Δεκεμβρίου, αλλά φέτος το δώρο θα καταβληθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Δικαίωμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως:

  • Μισθού ή ημερομισθίου

  • Πλήρους ή μερικής απασχόλησης

  • Ορισμένου ή αορίστου χρόνου σύμβασης

Βασικό κριτήριο για τον υπολογισμό είναι η διάρκεια της εργασίας από 01/05/2025 έως 31/12/2025.

Πλήρες δώρο και βάση υπολογισμού

  • Πλήρες δώρο:

    • Μισθωτοί: ένας μηνιαίος μισθός

    • Ημερομίσθιοι: 25 ημερομίσθια

  • Βάση υπολογισμού: οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου

  • Σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης, λαμβάνονται οι αποδοχές της ημέρας αποχώρησης.

Αναλογικό δώρο για μειωμένη απασχόληση

  • Μισθωτοί: 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες

  • Ημερομίσθιοι: δύο ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες

  • Ακόμη και όσοι εργάστηκαν λιγότερο από 19 ημέρες δικαιούνται αναλογικό μέρος.

Το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα, όχι σε είδος. Η μη καταβολή του εντός προθεσμίας αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Καταγγελίες και κυρώσεις

Οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγγείλουν τυχόν παραβάσεις:

  • Τηλεφωνικά στη γραμμή 1555

  • Απευθείας στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ή αστυνομικό τμήμα

Η Επιθεώρηση Εργασίας διενεργεί άμεσους ελέγχους και επιβάλλει τα νόμιμα στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις διατάξεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:12 Εορτολόγιο: Ποια όνοματα γιορτάζει σήμερα;
7:10 Το δίκιο θέλει ψυχραιμία
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ