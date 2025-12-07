Πότε θα καταβληθεί φέτος το δώρο Χριστουγέννων: Ποιοι το δικαιούνται, πώς υπολογίζεται

Η αντίστροφη μέτρηση για το δώρο Χριστουγέννων ξεκίνησε για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, με την πληρωμή φέτος να αναμένεται νωρίτερα λόγω του ότι η καθορισμένη ημερομηνία πέφτει Κυριακή.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 21η Δεκεμβρίου, αλλά φέτος το δώρο θα καταβληθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Δικαίωμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως:

Μισθού ή ημερομισθίου

Πλήρους ή μερικής απασχόλησης

Ορισμένου ή αορίστου χρόνου σύμβασης

Βασικό κριτήριο για τον υπολογισμό είναι η διάρκεια της εργασίας από 01/05/2025 έως 31/12/2025.

Πλήρες δώρο και βάση υπολογισμού

Πλήρες δώρο: Μισθωτοί: ένας μηνιαίος μισθός Ημερομίσθιοι: 25 ημερομίσθια

Βάση υπολογισμού: οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου

Σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης, λαμβάνονται οι αποδοχές της ημέρας αποχώρησης.

Αναλογικό δώρο για μειωμένη απασχόληση

Μισθωτοί: 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες

Ημερομίσθιοι: δύο ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες

Ακόμη και όσοι εργάστηκαν λιγότερο από 19 ημέρες δικαιούνται αναλογικό μέρος.

Το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα, όχι σε είδος. Η μη καταβολή του εντός προθεσμίας αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Καταγγελίες και κυρώσεις

Οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγγείλουν τυχόν παραβάσεις:

Τηλεφωνικά στη γραμμή 1555

Απευθείας στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ή αστυνομικό τμήμα

Η Επιθεώρηση Εργασίας διενεργεί άμεσους ελέγχους και επιβάλλει τα νόμιμα στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις διατάξεις.

