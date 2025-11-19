Πότε ξεκινά το Nations League, η επόμενη πρόκληση της Εθνικής ομάδας;

Oι υποχρεώσεις της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ ολοκληρώθηκαν με ισοπαλία στο παιχνίδι απέναντι στην Λευκορωσία. Ο στόχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 χάθηκε για την Ελλάδα, η οποία επικεντρώνεται στη νέα της μεγάλη πρόκληση.

Συγκεκριμένα, η Εθνική αναμένει την έναρξη του Nations League, όπου και θα συμμετάσχει στη League A.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του νέου έτους, ενώ η League Phase της διοργάνωσης θα εκκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου και οι όμιλοι θα ολοκληρωθούν στις 11 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας της League A:

Α’ γκρουπ: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία.

Β’ γκρουπ: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία.

Γ’ γκρουπ: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία.

Δ’ γκρουπ: Ουαλία, Τσεχία, Ελλάδα, Τουρκία.

* Η Ελλάδα θα κληρωθεί με μία ομάδα από κάθε γκρουπ, εκτός από το Δ’.

Τα προημιτελικά της Leagua A, και τα playoffs A/B – B/C θα πραγματοποιηθούν στις 25-30 Μαρτίου του 2027. Οι τελικοί τουρνουά θα γίνουν στις 7-15 Ιουνίου του 2027.

Πώς το Nations League συνδέεται με το Euro

Όπως συνηθίζεται το Nations League θα συνδέεται με το Euro 2028. Με λίγα λόγια οι καλύτεροι (βάσει ranking) νικητές των ομίλων του Nations League (που δεν θα έχουν πάρει εισιτήριο μέσω των προκριματικών) θα αγωνιστούν στα playoffs του Μαρτίου του 2028.

Ποιος θα είναι ο αριθμός των ομάδων, θα εξαρτηθεί από το πόσες διοργανώτριες χώρες (Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία, Ουαλία) θα πάρουν απευθείας “εισιτήριο” για το Eurο. Θυμίζουμε πως οι δύο καλύτερες διοργανώτριες χώρες που δεν έχουν προκριθεί θα παίξουν στα playoffs.

Εάν καλυφθούν οι δύο θέσεις στα playoffs θα αγωνιστούν οκτώ ομάδες (4 ή 6 από το Nations League). Εάν καλυφθεί μία θέση τότε θα παίξουν στα playoffs 12 ομάδες (8 ή 9 από το Nations League), ενώ αν οι διοργανώτριες χώρες δεν καλύψουν θέση, τότε οκτώ ομάδες θα κοντραριστούν στα playoffs (4 από το Nations League).

Πώς επηρεάζει η πορεία της Εθνικής στο Nations League τη μοίρα της στα προκριματικά του Euro

H Εθνική Ελλάδας θα μετρήσει τις δυνάμεις της στο κορυφαίο επίπεδο απέναντι σε τρεις αντιπάλους παγκόσμιας κλάσης όμως έχει και ένα σημαντικό κίνητρο να διακριθεί στο Nations League, καθώς μέσα από αυτό θα προκύψουν τα γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028.

Ειδικότερα, εάν η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τερματίσει από 1η έως 3η στο γκρουπ της, τότε θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro.

Εάν από την άλλη μεριά η Ελλάδα τερματίσει τελευταία, τότε θα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και θα έχει ένα μεγαθήριο στον όμιλό της, στην προσπάθεια για επιστροφή σε μια μεγάλη διοργάνωση.

Το θετικό για την ελληνική ομάδα είναι πως δεν μπορεί να “πέσει” χαμηλότερα από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, κάτι που κέρδισε με τη μεγάλη νίκη επί της Σκωτίας στο Χάμπντεν Παρκ και την άνοδό της στη League A του Nations League.

Πώς θα προκύψουν τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro:

A’ γκρουπ: Οι ομάδες της League A που θα τερματίσουν από πρώτες έως τρίτες στο γκρουπ του Nations League

Β’ γκρουπ: Οι ομάδες της League A που θα τερματίσουν τέταρτες στο γκρουπ του Nations League και οι ομάδες της League B που θα τερματίσουν πρώτες ή δεύτερες στο γκρουπ τους

Γ’ γκρουπ: Οι ομάδες της League B που θα τερματίσουν τρίτες ή τέταρτες στο γκρουπ του Nations League και οι ομάδες της League C που θα τερματίσουν πρώτες στο γκρουπ τους

Δ’ γκρουπ: Οι ομάδες της League C που θα τερματίσουν από δεύτερες έως τέταρτες στο γκρουπ του Nations League

Ε’ γκρουπ: Οι ομάδες της League D

Θυμίζουμε πως οι νικητές του κάθε ομίλου του Nations League κερδίζουν μια δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στο Euro 2028 εάν δεν τα καταφέρουν μέσω των προκριματικών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



