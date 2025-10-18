Πόθεν Έσχες 2025: Οι νέοι κανόνες, οι παγίδες και η προθεσμία έως 31 Οκτωβρίου

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) για το 2025, που αφορούν τη χρήση του 2024. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου και φέτος συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές.

18 Οκτ. 2025 18:12
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες 2025, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.pothen.gr
, με προθεσμία έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Η φετινή διαδικασία φέρνει αλλαγές και αυτοματισμούς που στοχεύουν στην απλοποίηση των βημάτων, αλλά και στην αυστηρότερη διασταύρωση των στοιχείων.

Τα βασικά βήματα

  • Σύνδεση στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet.
  • Αυτόματη άντληση στοιχείων από τράπεζες και επενδυτικούς λογαριασμούς.
  • Έλεγχος και συμπλήρωση των δεδομένων όπου χρειάζεται.
  • Αιτιολόγηση της προέλευσης χρημάτων (μισθοί, ενοίκια, πωλήσεις περιουσίας κ.λπ.).
  • Διασταύρωση ακινήτων και οχημάτων με την πραγματική κατάσταση.
  • Υποβολή ξεχωριστής δήλωσης από σύζυγο ή σύντροφο, όταν απαιτείται.

Τι αλλάζει φέτος

Η πιο ουσιαστική αλλαγή αφορά την αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών δεδομένων, ώστε ο χρήστης να έχει άμεση πρόσβαση σε καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις.

Ωστόσο, παρά την αυτοματοποίηση, η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων παραμένει στον δηλούντα. Ελλιπείς ή ανακριβείς δηλώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αναδρομικούς ελέγχους.

Επιπλέον, υποχρέωση υποβολής έχουν και οι σύζυγοι ή σύντροφοι, ακόμη κι αν δεν ανήκουν στις υπόχρεες κατηγορίες. Η παράλειψη ή καθυστέρηση υποβολής επιφέρει διοικητικά πρόστιμα.
