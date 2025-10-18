Πόθεν Έσχες 2025: Οι νέοι κανόνες, οι παγίδες και η προθεσμία έως 31 Οκτωβρίου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες 2025, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.pothen.gr

, με προθεσμία έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Η φετινή διαδικασία φέρνει αλλαγές και αυτοματισμούς που στοχεύουν στην απλοποίηση των βημάτων, αλλά και στην αυστηρότερη διασταύρωση των στοιχείων.

Τα βασικά βήματα

Σύνδεση στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet.

Αυτόματη άντληση στοιχείων από τράπεζες και επενδυτικούς λογαριασμούς.

Έλεγχος και συμπλήρωση των δεδομένων όπου χρειάζεται.

Αιτιολόγηση της προέλευσης χρημάτων (μισθοί, ενοίκια, πωλήσεις περιουσίας κ.λπ.).

Διασταύρωση ακινήτων και οχημάτων με την πραγματική κατάσταση.

Υποβολή ξεχωριστής δήλωσης από σύζυγο ή σύντροφο, όταν απαιτείται.

Τι αλλάζει φέτος

Η πιο ουσιαστική αλλαγή αφορά την αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών δεδομένων, ώστε ο χρήστης να έχει άμεση πρόσβαση σε καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις.

Ωστόσο, παρά την αυτοματοποίηση, η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων παραμένει στον δηλούντα. Ελλιπείς ή ανακριβείς δηλώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αναδρομικούς ελέγχους.

Επιπλέον, υποχρέωση υποβολής έχουν και οι σύζυγοι ή σύντροφοι, ακόμη κι αν δεν ανήκουν στις υπόχρεες κατηγορίες. Η παράλειψη ή καθυστέρηση υποβολής επιφέρει διοικητικά πρόστιμα.

