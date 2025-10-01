Πόθεν έσχες: Ολα όσα δηλώνουν οι δήμαρχοι της Αχαΐας και ο Περιφερειάρχης

Και τα «πόθες έσχες» όλων των αιρετών δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Οι δηλώσεις αφορούν την χρονιά 2023.

Η «Π» παρουσιάζει σήμερα μια συνοπτική εικόνα των «πόθεν έσχες» του περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας Ν. Φαρμάκη και των 5 δημάρχων Αχαΐας (Πατρών, Δυτ. Αχαΐας, Αιγιάλειας, Καλαβρύτων, Ερυμάνθου). Για τυπικούς λόγους κατέθεσε «πόθεν έσχες» και ο για δύο μήνες δήμαρχος και νυν αντιδήμαρχος Αιγιάλειας, Βασίλης Χριστόπουλος. Τα «πόθεν έσχες» των Γρ. Αλεξόπουλου, Π. Ανδριόπουλου και Β. Χριστόπουλου αφορούν έτος (2023) στο οποίο δεν είχαν αναλάβει τα δημοτικά καθήκοντά τους.

Απαραίτητη διευκρίνιση: τα «πόθεν έσχες» που παραθέτει η «Π», αφορούν μόνο τα περιουσιακά στοιχεία των ίδιων των αιρετών και όχι των συζύγων τους.

NEKTAΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Ο περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας είχε το 2023 εισοδήματα 46.600 ευρώ από την περιφερειακή του ιδιότητα (μαζί με αμοιβές, επιδόματα), 5.400 ευρώ από ακίνητα και 300 ευρώ από μερίσματα και τόκους. Εχει 500 μετοχές του ΟΤΕ με αποτίμηση 6.000 ευρώ και μία θυρίδα στην Alpha.

Οι καταθέσεις του είναι 16.000 δολάρια στην Alpha, 12.000 ευρώ στην Alpha, 3.700 ευρώ στην Εθνική και 420 ευρώ στη Eurobank. Διαθέτει 14 ακίνητα, όλα στον Δήμο Αγρινίου (2 διαμερίσματα, 3 επαγγελματικά καταστήματα, 3 θέσεις πάρκινγκ, 3 οικόπεδα, καλλιέργειες). Εχει δύο ΙΧ αυτοκίνητα, 1900 και 1500 κυβικών, και έχει 1% μετοχών στη Μεταλλοπλαστική Αγρινίου.

Εχει οφειλόμενο ποσό 9.000 ευρώ στη Eurobank από καταναλωτικό δάνειο και υπόλοιπο 1.700 ευρώ στην Alpha από πιστωτική κάρτα.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

Ο δήμαρχος Πάτρας εμφάνισε εισόδημα 44.000 ευρώ από τη δημαρχιακή του αποζημίωση και άλλα επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές, 800 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα και 55 ευρώ από ακίνητα.

Ο κ. Πελετίδης διατηρεί καταθέσεις 95.000 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα, 3.500 ευρώ στην Alpha και 3.000 στο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επίσης, έχει 2 ακίνητα (ένα διαμέρισμα στην Πάτρα και μία καλλιέργεια στην Κοζάνη). Εχει ένα ΙΧ 1400 κυβικών. Τέλος, είχε το 2023 ένα οφειλόμενο υπόλοιπο 2.500 ευρώ από πιστωτική κάρτα της Alpha.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας (ανέλαβε καθήκοντα δημάρχου 1/1/2024) εμφάνισε το 2023 εισόδημα 43.800 ευρώ από την αποζημίωση από ΣΥΔΙΣΑ (και μισθωτές υπηρεσίες και άλλα επιδόματα), και 1.400 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο κ. Αλεξόπουλος έχει θυρίδα στην Εθνική Τράπεζα, ενώ διατηρεί καταθέσεις ύψους 84.000 ευρώ στην Εθνική, 3.600 στην Attica Bank και 1.200 στην Πειραιώς. Διαθέτει 7 ακίνητα στην Αχαΐα (μεταξύ των οποίων, δύο μονοκατοικίες σε Ωλενία και Λεόντιο, ένα διαμέρισμα στην Πάτρα και επίσης έναν βοσκότοπο, δύο αποθήκες και μία θέση πάρκινγκ).

Επιπλέον, διαθέτει ένα ΙΧ αυτοκίνητο 1600 κυβικών και δύο δίκυκλα (50 και 300 κυβικών). Τέλος, δεν έχει καμία δανειακή υποχρέωση ή οφειλή.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο δήμαρχος Καλαβρύτων και πρόεδρος της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας το 2023 είχε έσοδα 43.400 ευρώ από τη δημαρχιακή αποζημίωση (επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές) και 13.000 από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εχει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια (Smart plan) με αποτίμηση 50.000 ευρώ. Διατηρεί καταθέσεις ύψους 22.800 στην Εθνική Τράπεζα και 9.000 ευρώ στην Πειραιώς. Από ακίνητα, έχει 6, όλα στα Καλάβρυτα (2 διαμερίσματα, ένα οικόπεδο και 3 βασκότοπους).

Διαθέτει ένα ΙΧ αυτοκίνητο 2000 κυβικών. Οι οφειλές του ήταν μόλις 63 ευρώ από ένα υπόλοιπο πιστωτικής κάρτας στην Πειραιώς!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ο δήμαρχος Αιγιάλειας ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του 19/12/2024, άρα στα έσοδά του για το 2023 δεν περιλαμβάνεται δημαρχιακή αποζημίωση.

Για το 2023 εμφάνισε έσοδα 12.700 από μισθωτές υπηρεσίες, 4.200 από επιχειρηματική δραστηριότητα και 1.350 από ακίνητα. Ο κ. Ανδριόπουλος διαθέτει μικρούς λογαριασμούς στις τράπεζες. Εχει 1.300 ευρώ στην Πειραιώς και 350 ευρώ στην Εθνική. Η ακίνητη περιουσία του είναι 11 ακίνητα, όλα στη Συμπολιτεία στην Αιγιάλεια (1 μονοκατοικία, 2 διαμερίσματα, 2 επαγγελματικά καταστήματα και 6 δενδροκαλλιέργειες).

Εχει στην κατοχή του δύο οχήματα: ένα ΙΧ 2000 κυβικά κι ένα φορτηγό 1.400 κυβικών. Δεν έχει καμία δανειακή υποχρέωση ή οφειλή.

ΘΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ

Ο δήμαρχος Ερυμάνθου δήλωσε για το 2023 εισοδήματα 29.200 ευρώ από δημαρχιακή αποζημίωση και άλλα επιδόματα, 1.500 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα και 150 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Εχει επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο (accelerator plus) με αποτίμηση 1.000 ευρώ. Οι καταθέσεις του είναι 43.000 ευρώ στην Εθνική και 12.000 στην Πειραιώς. Εχει ένα ακίνητο, διαμέρισμα, στην Πάτρα. Δεν έχει κανένα όχημα στο όνομά του, ενώ είχε υπόλοιπο οφειλής 2.500 ευρώ από πιστωτική κάρτα στην Πειραιώς.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο κ. Χριστόπουλος υποχρεώθηκε να υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες επειδή για 2 μήνες, ως πρώτος δημοτικός σύμβουλος σε σταυρούς, άσκησε καθήκοντα δημάρχου Αιγιάλειας μετά τον θάνατο του Δημ. Καλογερόπουλου και πριν «εκλεγεί» από τη δημοτική ομάδα ο Παν. Ανδριόπουλος. Ο κ. Χριστόπουλος εμφάνισε το 2023 εισόδημα 21.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και άλλα επιδόματα, και 1.100 από άλλα εισοδήματα. Εχει επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο (ultra plan), με αποτίμηση 3.200 ευρώ. Είχε καταθέσεις 3.000 στην Εθνική και 320 ευρώ στην Πειραιώς.

Διαθέτει 9 ακίνητα, τα 8 στο Διακοπτό (οικόπεδα και δενδροκαλλιέργειες) και το ένα στο Αίγιο (μονοκατοικία).

Εχει ένα δίκυκλο 150 κυβικών. Οι δανειακές του υποχρεώσεις είναι ένα υπόλοιπο 16.800 ευρώ στην Πειραιώς από στεγαστικο-επισκευαστικό δάνειο.

