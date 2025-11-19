ΠΟΥ: 1 στις 3 γυναίκες παγκοσμίως έχει υποστεί ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία

Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως – περίπου 840 εκατομμύρια άνθρωποι – έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία από σύντροφο ή τρίτο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της ζωής της, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Μόνο τους τελευταίους 12 μήνες, 316 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια ηλικίας 15 ετών και άνω (11%) βίωσαν βία από τον σύντροφό τους, ενώ 263 εκατομμύρια υπέστησαν σεξουαλική βία από μη σύντροφο από την ηλικία των 15 ετών – αριθμός που θεωρείται υποεκτιμημένος λόγω του στίγματος και της υπο-αναφοράς.

«Η βία κατά των γυναικών παραμένει μία από τις πιο επίμονες κρίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, με οδυνηρά αργή πρόοδο τα τελευταία 20 χρόνια – μόλις 0,2% ετήσια μείωση», τονίζει ο ΠΟΥ ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου).

Η έκθεση, που βασίζεται σε δεδομένα 2000-2023 από 168 χώρες, αποκαλύπτει ότι:

12,5 εκατομμύρια έφηβες 15-19 ετών (16%) υπέστησαν βία από σύντροφο τον τελευταίο χρόνο.

Στην Ωκεανία (εκτός Αυστραλίας-Ν. Ζηλανδίας) το ποσοστό φτάνει το 38% – τριπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου.

Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται σε Λατινική Αμερική-Καραϊβική (7%) και Ευρώπη-Βόρεια Αμερική (5%).

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε: «Καμία κοινωνία δεν μπορεί να θεωρείται δίκαιη ή ασφαλής όταν το ήμισυ του πληθυσμού ζει με φόβο. Το τέλος της βίας δεν είναι μόνο πολιτική – είναι ζήτημα αξιοπρέπειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η δραματική μείωση της χρηματοδότησης: το 2022 μόλις το 0,2% της παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας κατευθύνθηκε σε προγράμματα πρόληψης, ποσοστό που προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω μέχρι το 2025 – τη στιγμή που ανθρωπιστικές κρίσεις, κλιματική αλλαγή και ανισότητες επιδεινώνουν το φαινόμενο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



