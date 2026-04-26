Πού μπορείτε να κάνετε αίτηση για πρόσληψη χωρίς πτυχίο

Σε μόνιμες προσλήψεις χωρίς πτυχίο προχωρά η ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) με τις αιτήσεις να ανοίγουν τη Δευτέρα 27 Απριλίου και να λήγουν στις 11 Μαΐου.

Πρόκειται για 15 θέσεις ΔΕ Υποστηρικτικού Προσωπικού ειδ. ΔΕ Ελεγκτών Κομίστρου και οι υποψήφιοι που θα καταθέσουν αίτηση, πρέπει να πληρούν έξι προσόντα.

Η αίτηση υποβάλλεται στην πλατφόρμα της ΣΤΑΣΥ MON ΑΕ που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://proslipseis.stasy.gr ενώ θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα προσλήψεων, είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΣΤΑ.ΣΥ. MON. Α.Ε. (www.stasy.gr) και επιλέγοντας τον σύνδεσμο: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσλήψεων της ΣΤΑΣΥ MON ΑΕ είτε απευθείας στη διεύθυνση: https://proslipseis.stasy.gr

Tα έξι προσόντα για προσλήψεις στη ΣΤΑΣΥ:

Οι υποψήφιοι πρέπει:

Να είναι Έλληνες πολίτες.

Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 2005.

Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ. ΜΟΝ. Α.Ε.

Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 & 9 ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 5225/2025, Α’ 152).

Οι άνδρες κατά τον χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν.3528/2007 και άρθρο 29 του ν.4440/2016).

Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα (π.χ., πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας/αντιστοιχίας ή ακαδημαϊκής ισοδυναμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.

Οι 61 θέσεις εργασίας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, είχαν προκηρυχθεί στη ΣΤΑΣΥ, μετά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Μάρτιο, ενώ και τον περασμένο Φεβρουάριο είχαν γίνει αιτήσεις για 50 προσλήψεις ΔΕ, τεχνικών ειδικότητας ηλεκτρολόγων στη Γενική Διεύθυνση Συντήρησης.

