Πού χάθηκαν οι πινακίδες; Νέες καταγγελίες για τις σημάνσεις των οδών της Πάτρας

Είχαμε ξαναγράψει πριν από έναν περίπου χρόνο για τις μπλε πινακίδες που φέρουν την ονομασία οδών της Πάτρας, οι οποίες εξαφανίζονται από τις γωνίες δρόμων, τόσο σε κεντρικά σημεία, όσο -κυρίως- και σε γειτονιές της πόλης.

Μετά από ένα νέο κύμα καταγγελιών από αναγνώστες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», καταλήξαμε στη διαπίστωση ότι το φαινόμενο τείνει να πάρει επικίνδυνα ανησυχητικές διαστάσεις αντί να εκλείψει.

Γιατί, όμως, έχουν αρχίσει να γίνονται είδος προς εξαφάνιση οι μπλε πινακίδες; Η εξήγηση αφορά τρεις κυρίως λόγους.

Ο πρώτος είναι η κλοπή. Μπορεί κάποιο χέρι, λειτουργώντας είτε ως συλλέκτης είτε ως δολιοφθορέας, να ευθύνεται για τη ζημιά.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τυχόν εργασίες σε σπίτια ή καταστήματα, με την πινακίδα είτε να παθαίνει φθορές κατά το βάψιμο, το σπατουλάρισμα ή το σοβάτισμα είτε πολύ απλά οι εργάτες και ο ιδιοκτήτης να ξεχνούν να την ξανατοποθετήσουν στη θέση της.

Και ο τρίτος λόγος έχει να κάνει απλά με τη γεωμετρία της γωνίας, δηλαδή σε πολύ απλά Ελληνικά, με την ύπαρξη μικρού χώρου ή κάποιου εμποδίου (π.χ. λούκι, μέγεθος κολόνας, κ.λπ.), με αποτέλεσμα να μη χωράει στη θέση της η πινακίδα ή ακόμη χειρότερα να κρύβεται πίσω από ογκώδες αντικείμενο (κλιματιστικό).

Πάντως, για το φαινόμενο υπήρξαν πολλά αρνητικά σχόλια και σε ιστοσελίδες του εξωτερικού, καθώς προφανώς επισκέπτες της πόλης μας δυσανασχέτησαν στην προσπάθειά τους να προσανατολιστούν με τους δρόμους. Σε κάθε περίπτωση, η μη ύπαρξη πινακίδων δυσκολεύει πραγματικά τη ζωή των πολιτών, καθώς θα έπρεπε να υπάρχουν σημάνσεις σε κάθε γωνία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



