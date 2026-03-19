Πού να βάλεις το router για καλύτερο Wi-Fi – Το σημείο που αποδυναμώνει το σήμα

Στα περισσότερα σπίτια, το router καταλήγει σε σημείο που βολεύει περισσότερο τα καλώδια παρά το ίδιο το σήμα: πίσω από την τηλεόραση, μέσα σε έπιπλο, χαμηλά ή σε μια γωνία. Στην πράξη όμως, η θέση του επηρεάζει άμεσα την ποιότητα, την ταχύτητα και τη σταθερότητα του Wi-Fi. Επίσημες οδηγίες από παρόχους εξοπλισμού Wi-Fi αναφέρουν ότι το router αποδίδει καλύτερα όταν βρίσκεται σε κεντρικό, ανοιχτό και υπερυψωμένο σημείο του σπιτιού.

Ο λόγος είναι ότι το σήμα δεν διαχέεται ανεμπόδιστα. Τοίχοι, πυκνά δομικά υλικά, μεταλλικά αντικείμενα και μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να το εξασθενήσουν ή να το διαταράξουν. Για αυτό, ένα router κρυμμένο πίσω από τηλεόραση ή κλεισμένο σε ντουλάπι είναι πολύ πιθανό να αποδίδει χειρότερα απ’ όσο θα μπορούσε.

Γιατί η τηλεόραση είναι κακή θέση

Η τοποθέτηση του router πίσω ή πολύ κοντά στην τηλεόραση θεωρείται από τις πιο συχνές κακές επιλογές. Γύρω από την τηλεόραση συνήθως συγκεντρώνονται και άλλες συσκευές, όπως αποκωδικοποιητές, κονσόλες και ηχεία, ενώ τα μεταλλικά στοιχεία και ο όγκος του εξοπλισμού μπορούν να μπλοκάρουν ή να αποδυναμώνουν το σήμα. Το αποτέλεσμα είναι συχνά χαμηλότερες ταχύτητες, μεγαλύτερη αστάθεια και ανομοιόμορφη κάλυψη μέσα στο σπίτι.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο όταν το router είναι ταυτόχρονα χαμηλά, κολλητά σε τοίχο ή σε κλειστό σημείο. Σε τέτοιες συνθήκες, το σήμα δυσκολεύεται περισσότερο να απλωθεί ομοιόμορφα στους χώρους.

Πού είναι καλύτερα να μπαίνει

Η πιο σωστή θέση είναι συνήθως ένα κεντρικό σημείο του σπιτιού, σε ανοιχτό χώρο και σχετικά ψηλά, όπως πάνω σε ράφι ή βιβλιοθήκη. Όσο πιο ελεύθερα μπορεί να «βλέπει» τον χώρο, τόσο καλύτερα καλύπτει τα δωμάτια. Για τον ίδιο λόγο, δεν συνιστάται να βρίσκεται μέσα σε ντουλάπια, πίσω από μεγάλα αντικείμενα ή δίπλα σε άλλες μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα χωρίσματα του σπιτιού. Τοίχοι από μπετόν, πέτρα, τούβλο ή μέταλλο μειώνουν αισθητά την ισχύ του Wi-Fi, γι’ αυτό και συχνά το σήμα είναι καλό σε ένα δωμάτιο και σαφώς πιο αδύναμο σε άλλο, ακόμη και αν η απόσταση δεν είναι μεγάλη.

Συμπέρασμα

Σε πολλές περιπτώσεις, δεν χρειάζεται νέος εξοπλισμός για να βελτιωθεί το Wi-Fi. Αρκεί το router να μετακινηθεί λίγα μέτρα, μακριά από την τηλεόραση, από γωνίες και από μεγάλα ηλεκτρονικά ή μεταλλικά αντικείμενα. Μια τόσο απλή αλλαγή μπορεί να μειώσει τα «νεκρά σημεία» και να βελτιώσει αισθητά την εμπειρία σύνδεσης στο σπίτι.

