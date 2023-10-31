Που θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερώνυμος κατά τον μήνα Νοέμβριο – Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα της Αρχιερατικής Χοροστασίας για τον μήνα Νοέμβριο.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος κατά τον μήνα Νοέμβριο θα χοροστατήσει και θα λειτουργήσει ως ακολούθως:
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, † ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΑΦ’ ΕΣΠΕΡΑΣ:
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ AΙΓΙΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ: 6.00’ μ.μ.
ΤΟ ΠΡΩΙ:
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 08.00′ π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, † Ε’ ΛΟΥΚΑ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΒΥΘΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30′ π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, † ΣΥΝΑΞΙΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΑΦ’ ΕΣΠΕΡΑΣ:
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ: 6.30’ μ.μ.
ΤΟ ΠΡΩΙ:
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.45΄π.μ.
ΑΠΟ 9 ΕΩΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, † Θ’ ΛΟΥΚΑ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30΄π.μ.
ΤΡΙΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, † ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΑΦ’ ΕΣΠΕΡΑΣ:
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΝΑΡΞΗ: 6.30’ μ.μ.
ΤΟ ΠΡΩΙ:
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΖΑΧΛΩΡΟΥΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 08.00΄π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, † ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΓΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 08.00΄π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, † ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΦΛΑΓΟΝΟΣ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ – ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΤΕΡΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 08.00΄π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, … ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ
ΑΦ’ ΕΣΠΕΡΑΣ:
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ: 6.30’ μ.μ.
ΤΟ ΠΡΩΙ:
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΧΛΑΔΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.45΄π.μ.
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