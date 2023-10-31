Που θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερώνυμος κατά τον μήνα Νοέμβριο – Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα της Αρχιερατικής Χοροστασίας για τον μήνα Νοέμβριο.

 

Που θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερώνυμος κατά τον μήνα Νοέμβριο - Το πρόγραμμα
31 Οκτ. 2023 20:25
Pelop News

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος κατά τον μήνα Νοέμβριο θα χοροστατήσει και θα λειτουργήσει ως ακολούθως:

ΤΕΤΑΡΤΗ  1  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,  ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΦ’ ΕΣΠΕΡΑΣ:

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ AΙΓΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ: 6.00 μ.μ.

 

ΤΟ ΠΡΩΙ:

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 08.00′ π.μ.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  5  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,  Ε’ ΛΟΥΚΑ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΒΥΘΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30′ π.μ.

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  8  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,  ΣΥΝΑΞΙΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

 

ΑΦ’ ΕΣΠΕΡΑΣ:

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ: 6.30 μ.μ.

ΤΟ ΠΡΩΙ:

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.45΄π.μ.

ΑΠΟ  9  ΕΩΣ  14  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  19  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,  Θ’ ΛΟΥΚΑ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30΄π.μ.

ΤΡΙΤΗ  21  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,  ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΦ’ ΕΣΠΕΡΑΣ:

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ: 6.30 μ.μ.

ΤΟ ΠΡΩΙ:

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΖΑΧΛΩΡΟΥΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 08.00΄π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ  25  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΓΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 08.00΄π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ  26  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,  ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΦΛΑΓΟΝΟΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ – ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΤΕΡΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 08.00΄π.μ.

 ΠΕΜΠΤΗ  30  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ

ΑΦ’ ΕΣΠΕΡΑΣ:

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ: 6.30 μ.μ.

ΤΟ ΠΡΩΙ:

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΧΛΑΔΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.45΄π.μ.

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