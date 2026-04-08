Που θα δείτε Ελλάδα-Ολλανδία στο πόλο και Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης
Ξεχωρίζει από το αθλητικό πρόγραμμα και το Παρί Σεν Ζερμέν-Λίβερπουλ για το UEFA Champions League
Τα παιχνίδια της αγωνιστικής των play-outs της Super League, οι δυο προημιτελικοί για τα προημιτελικά του Champions League, οι αγώνες που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής της Euroleague, ο δεύτερος ημιτελικός του ΠΑΟΚ με τη Μούρθια στο FIBA Europe Cup, αλλά και ο αγώνας της Εθνικής πόλο ανδρών με την Ολλανδία για τα προκριματικά του World Cup, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Μεγάλης Τετάρτης (08.04.2026).
Οι αθλητικές μεταδόσεις
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο
15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Ελλάδα EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός Super League
17:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης Super League
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολλανδία – Ελλάδα World Cup πόλο
19:00 Novasports Prime Ατρόμητος – Κηφισιά Super League
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπράγκα – Μπέτις UEFA Europa League
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Τενερίφη FIBA Basketball Champions League
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γαλατασαράι – Κιέρι CEV Cup
20:30 Novasports 6HD Μπουργκ – Άνκαρα Eurocup
20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Παρτίζαν Euroleague
20:30 Novasports 4HD Μονακό – Βιλερμπάν Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Κολόοντ Roshn Saudi League
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μούρθια – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League
