Που θα δείτε Ελλάδα-Ολλανδία στο πόλο και Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης

Ξεχωρίζει από το αθλητικό πρόγραμμα και το Παρί Σεν Ζερμέν-Λίβερπουλ για το UEFA Champions League

08 Απρ. 2026 8:28
Pelop News

Τα παιχνίδια της αγωνιστικής των play-outs της Super League, οι δυο προημιτελικοί για τα προημιτελικά του Champions League, οι αγώνες που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής της Euroleague, ο δεύτερος ημιτελικός του ΠΑΟΚ με τη Μούρθια στο FIBA Europe Cup, αλλά και ο αγώνας της Εθνικής πόλο ανδρών με την Ολλανδία για τα προκριματικά του World Cup, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Μεγάλης Τετάρτης (08.04.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο

15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Ελλάδα EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός Super League

17:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης Super League

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολλανδία – Ελλάδα World Cup πόλο

19:00 Novasports Prime Ατρόμητος – Κηφισιά Super League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπράγκα – Μπέτις UEFA Europa League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Τενερίφη FIBA Basketball Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γαλατασαράι – Κιέρι CEV Cup

20:30 Novasports 6HD Μπουργκ – Άνκαρα Eurocup

20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Παρτίζαν Euroleague

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Βιλερμπάν Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Κολόοντ Roshn Saudi League

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μούρθια – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ