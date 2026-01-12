Που θα δείτε μάχες για το Κύπελλο Αγγλίας και Γαλλίας

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση τη Δευτέρα (12/1) με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Η Λίβερπουλ υποδέχεται την Μπάρνσλεϊ για το Κύπελλο Αγγλίας, ενώ στο Κύπελλο Γαλλίας τίθενται αντιμέτωπες Παρί Σεν Ζερμέν και Παρί FC. Από εκεί και πέρα, στη La Liga η Σεβίλλη φιλοξενεί τη Θέλτα, ενώ στη Serie A η Γιουβέντους την Κρεμονέζε.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις:

19:00 Cyprus League: ΑΠΟΕΛ – Ακρίτας Χλώρακας / COSMOTE SPORT 3 HD

19:30 Saudi League: Αλ Χιλάλ – Αλ Νασρ / COSMOTE SPORT 5 HD

19:30 Serie A: Τζένοα – Κάλιαρι / COSMOTE SPORT 2 HD

21:45 FA Cup: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ / COSMOTE SPORT 3 HD

21:45 Serie A: Γιουβέντους – Κρεμονέζε / COSMOTE SPORT 1 HD

22:00 La Liga: Σεβίλλη – Θέλτα / Novasports Prime

22:10 Κύπελλο Γαλλίας: Παρί Σεν Ζερμέν – Παρί FC / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

