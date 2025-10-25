Που θα δείτε Νάπολι-Ίντερ, Ηρακλής -Νίκη Βόλου και Μπενφίκα – Αρούκα

Που θα δείτε Νάπολι-Ίντερ, Ηρακλής -Νίκη Βόλου και Μπενφίκα – Αρούκα
25 Οκτ. 2025
25 Οκτ. 2025 9:36
Tο μεγάλο παιχνίδι της Serie A ανάμεσα στη Νάπολι και την Ίντερ  ξεχωρίζει από το σημερινό (25/10/2025) αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Αναλυτικά οι μεταδόσεις
09:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Μαλαισίας (Tissot Sprint)

11:30 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου

14:00 Action 24 Ηρακλής – Νίκη Βόλου Super League 2

14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέα Ιωνία – ΠΑΣ Γιάννινα Α1 Basketball League Γυναικών

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ίπσουιτς – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Οβιέδο La Liga

16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ουντινέζε – Λέτσε Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρμα – Κόμο Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Περιστέρι GBL

16:30 Novasports 6HD Χόφενχαϊμ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Αμβούργο – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Άουγκσμπουργκ – Λειψία Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports Start Νιούκαστλ – Φούλαμ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπλάκμπερν – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – Παναιτωλικός Super League

17:15 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Έλτσε La Liga

17:30 ΕΡΤ Sports 1 Ηρακλής – ΑΕΚ GBL

18:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Άρης GBL

18:15 ΕΡΤ Sports 2 Καρδίτσα – Κολοσσός GBL

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον Premier League

19:30 Novasports Prime Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet Super League

19:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Κολωνία Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Χετάφε La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Ατρόμητος Super League

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σάντα Κλάρα – Άβες Liga Portugal

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Φλοίσβος Volley League Ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χαζμ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μέλσουνγκεν – Λέμγκο DAIKIN Bundesliga

21:30 Novasports Start Χέρτα Βερολίνου – Φορτούνα Ντίσελντορφ Bundesliga 2

21:30 COSMOTE SPORT 9 HD Ντερτόνα – Τράπανι Lega Basket Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Αταλάντα Serie A

22:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ Premier League

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Βιγιαρεάλ La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Αρούκα Liga Portugal
