Που θα δείτε Νάπολι-Ίντερ, Ηρακλής -Νίκη Βόλου και Μπενφίκα – Αρούκα
Πλούσιο το σημερινό (25/10/2025) αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα
Tο μεγάλο παιχνίδι της Serie A ανάμεσα στη Νάπολι και την Ίντερ ξεχωρίζει από το σημερινό (25/10/2025) αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Αναλυτικά οι μεταδόσεις
09:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Μαλαισίας (Tissot Sprint)
11:30 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου
14:00 Action 24 Ηρακλής – Νίκη Βόλου Super League 2
14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέα Ιωνία – ΠΑΣ Γιάννινα Α1 Basketball League Γυναικών
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ίπσουιτς – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Οβιέδο La Liga
16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ουντινέζε – Λέτσε Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρμα – Κόμο Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Περιστέρι GBL
16:30 Novasports 6HD Χόφενχαϊμ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Αμβούργο – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Άουγκσμπουργκ – Λειψία Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
16:30 Novasports 2HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Σάντερλαντ Premier League
17:00 Novasports Start Νιούκαστλ – Φούλαμ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπλάκμπερν – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – Παναιτωλικός Super League
17:15 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Έλτσε La Liga
17:30 ΕΡΤ Sports 1 Ηρακλής – ΑΕΚ GBL
18:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Άρης GBL
18:15 ΕΡΤ Sports 2 Καρδίτσα – Κολοσσός GBL
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Ίντερ Serie A
19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον Premier League
19:30 Novasports Prime Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet Super League
19:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Κολωνία Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Χετάφε La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Ατρόμητος Super League
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σάντα Κλάρα – Άβες Liga Portugal
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Φλοίσβος Volley League Ανδρών
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χαζμ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μέλσουνγκεν – Λέμγκο DAIKIN Bundesliga
21:30 Novasports Start Χέρτα Βερολίνου – Φορτούνα Ντίσελντορφ Bundesliga 2
21:30 COSMOTE SPORT 9 HD Ντερτόνα – Τράπανι Lega Basket Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Αταλάντα Serie A
22:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ Premier League
22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Βιγιαρεάλ La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Αρούκα Liga Portugal
