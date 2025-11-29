Που θα δείτε Ολυμπιακός-ΑΕΚ, Μίλαν – Λάτσιο και ΟΦΗ-Βόλος
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις
Αρκετά πλούσιο είναι το σημερινό (29/11/2025) αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα.
Αναλυτικά όλες οι μεταδόσεις:
11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αμύντας – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών
12:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS17 Thabhan 2 Wolf Power Stage
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2025 ITC Athens Challenger
14:00 Action 24 Ηλιούπολη – Καλαμάτα Super League 2
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2025 ITC Athens Challenger
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Λέστερ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Οσασούνα La Liga EA Sports
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2025 ITC Athens Challenger
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Ελλάς Βερόνα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Ουντινέζε Serie A
16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Κατάρ, Sprint Μηχανοκίνητα
16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Ουνιόν Βερολίνου – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Βέρντερ Βρέμης – Κολωνία Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών
16:40 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Φατέχ Saudi King Cup
17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς Premier League
17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ – Μπέρνλι Premier League
17:00 Novasports 2HD Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γουέστ Μπρομ – Σουόνσι Sky Bet EFL Championship
17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Αλαβές La Liga EA Sports
17:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League
18:30 Mega News Ολυμπιακός – Ντουναουϊβάρος Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ Cyprus League by Stoiximan
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Κάλιαρι Serie A
19:30 Novasports Premier League Έβερτον – Νιούκαστλ Premier League
19:30 Novasports Prime Άρης – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League
19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Μπιλμπάο La Liga EA Sports
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Σαμπάμπ Saudi King Cup
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Κιλμάρνοκ – Νταντί Γιουνάιτεντ William Hill Scottish Premiership
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νασιονάλ – Μπενφίκα Liga Portugal
20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Κατάρ, Qualifying Μηχανοκίνητα
20:15 Mega News Ολυμπιακός – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League
21:30 Novasports Start Μαγδεβούργο – Νυρεμβέργη Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Λάτσιο Serie Α
22:00 Novasports Premier League Τότεναμ – Φούλαμ Premier League
22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Οβιέδο La Liga EA Sports
23:00 COSMOTE SPORT 3 HD Παλμέιρας – Φλαμένγκο Copa Libertadores 2025
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News