Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Ρεάλ – Μπαρτσελόνα και ΠΑΟ – Προμηθέας

Μεγάλα παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα

Πού θα δείτε Ολυμπιακός - ΑΕΚ, Ρεάλ - Μπαρτσελόνα και ΠΑΟ - Προμηθέας
26 Οκτ. 2025 10:44
Pelop News

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 13.00: Μύκονος – Ολυμπιακός, GBL.
COSMOTE SPORT 3 HD, 13.30: Τορίνο – Τζένοα, Serie A.
COSMOTE SPORT 1 HD, 14.00: Χαρτς – Σέλτικ, Scottish Premiership.
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 15.30: Παναθηναϊκός – Προμηθέας, GBL.
COSMOTE SPORT 3 HD, 16.00: Ελλάς Βερόνα – Κάλιαρι, Serie A.
COSMOTE SPORT 2 HD, 16.00: Σασουόλο – Ρόμα, Serie A.
COSMOTE SPORT 5 HD, 16.30: Αμπερντίν – Χιμπέρνιαν, Scottish Premiership.
COSMOTE SPORT 1 HD, 17.30: Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor, Super League.
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 18.15: ΠΑΟΚ – ΑΝΟ Γλυφάδας, Α1 Ανδρών Πόλο.
COSMOTE SPORT 3 HD, 19.00: Ανόρθωση – Αρης Λεμεσού, Cyprus League.
COSMOTE SPORT 2 HD, 19.00: Φιορεντίνα – Μπολόνια, Serie A.
COSMOTE SPORT 6 HD, 20.00: Τοντέλα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Liga Portugal Betclic.
COSMOTE SPORT 1 HD, 21.00: Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Super League.
COSMOTE SPORT 4 HD, 21.30: Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπόστον Σέλτικς, NBA.
COSMOTE SPORT 2 HD, 21.45: Λάτσιο – Γιουβέντους, Serie A.
COSMOTE SPORT 5 HD, 00.00: Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μιλγουόκι Μπακς, NBA.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:23 Επιδόματα ΟΠΕΚΑ-ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται τα προβλήματα με τις προπληρωμένες κάρτες
13:15 Η αντίδραση της αντιπολίτευσης του Δήμου Ερυμάνθου για κλείσιμο καταστήματος ΕΛΤΑ
13:07 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Sold out η τελετή υποδοχής, μάχη για μια πρόσκληση
13:00 Ροδάνθη Φλώρου: Οδηγός μου το κρυφό όραμα για τον Μπάιρον
12:56 Τραγωδία στην Ευρυτανία: 39χρονος σκοτώθηκε σε πτώση οχήματος σε χαράδρα
12:47 Pink the City 2025: Βάφτηκαν ροζ οι δρόμοι της Πάτρας! ΦΩΤΟ
12:35 Ληστεία στο Λούβρο: Επιβεβαιώθηκαν οι δύο συλλήψεις, εισαγγελέας αποδοκίμασε τη «βιαστική αποκάλυψη»
12:27 Θαλάσσια ρύπανση στον Πειραιά: Έρευνες για τον εντοπισμό του υπαιτίου
12:20 Κακλαμάνης: Καταδίκη της επίθεσης σε Μάκη Βορίδη
12:18 GEN A STARS U16: Ο Προμηθέας ήττα από το Περιστέρι
12:14 Το Αθλόραμα «πέταγε» στους Διασυλλογικούς αγώνες Κ14-Κ12
12:13 Θεσσαλονίκη: Πανηγυρική δοξολογία στον Άγιο Δημήτριο για τον Πολιούχο και την απελευθέρωση της πόλης
12:03 Οδυσσέας Ιωάννου: «Πού ήσουν Αριστερά στην κηδεία του Σαββόπουλου;»
11:56 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε 16χρονη, αποδίδουν οι έλεγχοι
11:47 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για ληστεία και κλοπή σε υπεραγορά
11:40 Το φάρμακο αδυνατίσματος που προστατεύει την καρδιά
11:33 Λάρισα: Σε κρίσιμη κατάσταση το βρέφος 18 μηνών μετά από εγκαύματα από καυτό λάδι
11:24 Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο
11:17 Δένδιας: «Όνειδος για τη Δημοκρατία» η επίθεση σε Μ. Βορίδη και την οικογένειά του
11:09 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι φερόμενοι ως «αρχηγοί»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ