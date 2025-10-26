Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Ρεάλ – Μπαρτσελόνα και ΠΑΟ – Προμηθέας

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 13.00: Μύκονος – Ολυμπιακός, GBL.

COSMOTE SPORT 3 HD, 13.30: Τορίνο – Τζένοα, Serie A.

COSMOTE SPORT 1 HD, 14.00: Χαρτς – Σέλτικ, Scottish Premiership.

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 15.30: Παναθηναϊκός – Προμηθέας, GBL.

COSMOTE SPORT 3 HD, 16.00: Ελλάς Βερόνα – Κάλιαρι, Serie A.

COSMOTE SPORT 2 HD, 16.00: Σασουόλο – Ρόμα, Serie A.

COSMOTE SPORT 5 HD, 16.30: Αμπερντίν – Χιμπέρνιαν, Scottish Premiership.

COSMOTE SPORT 1 HD, 17.30: Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor, Super League.

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 18.15: ΠΑΟΚ – ΑΝΟ Γλυφάδας, Α1 Ανδρών Πόλο.

COSMOTE SPORT 3 HD, 19.00: Ανόρθωση – Αρης Λεμεσού, Cyprus League.

COSMOTE SPORT 2 HD, 19.00: Φιορεντίνα – Μπολόνια, Serie A.

COSMOTE SPORT 6 HD, 20.00: Τοντέλα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Liga Portugal Betclic.

COSMOTE SPORT 1 HD, 21.00: Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Super League.

COSMOTE SPORT 4 HD, 21.30: Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπόστον Σέλτικς, NBA.

COSMOTE SPORT 2 HD, 21.45: Λάτσιο – Γιουβέντους, Serie A.

COSMOTE SPORT 5 HD, 00.00: Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μιλγουόκι Μπακς, NBA.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



