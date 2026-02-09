Που θα δείτε Πόρτο-Σπόρτινγκ και Ρόμα-Κάλιαρι

Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Δευτέρας (09/02) στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας.

Ματς στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης La Liga, Serie A, και Primeira Liga περιλαμβάνει το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Δευτέρας (09/02).

Στο ντέρμπι της Πορτογαλίας η Πόρτο υποδέχεται τη Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη, ενώ στην Ιταλία η Ρίμα φιλοξενεί την Κάλιαρι και η Αταλάντα αντιμετωπίζει την Κρεμονέζε.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:

19:30 Serie A: Αταλάντα – Κρεμονέζε / COSMOTE SPORT 4 HD

20:45 Liga Portugal: Φαμαλικάο – Άβες / COSMOTE SPORT 9 HD

21:30 La Liga 2: Ρασίνγκ Σανταντέρ – Μιράντες / Novasports Start

21:45 Serie A: Ρόμα – Κάλιαρι / COSMOTE SPORT 2 HD

22:00 La Liga: Βιγιαρεάλ – Εσπανιόλ / Novasports 1HD

22:00 Championship: Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μίντλεσμπρο / COSMOTE SPORT 7 HD

22:45 Liga Portuga: Πόρτο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας / COSMOTE SPORT 3 HD.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



