Που θα δείτε Πόρτο-Σπόρτινγκ και Ρόμα-Κάλιαρι
Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Δευτέρας (09/02) στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας.
Ματς στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης La Liga, Serie A, και Primeira Liga περιλαμβάνει το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Δευτέρας (09/02).
Στο ντέρμπι της Πορτογαλίας η Πόρτο υποδέχεται τη Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη, ενώ στην Ιταλία η Ρίμα φιλοξενεί την Κάλιαρι και η Αταλάντα αντιμετωπίζει την Κρεμονέζε.
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:
19:30 Serie A: Αταλάντα – Κρεμονέζε / COSMOTE SPORT 4 HD
20:45 Liga Portugal: Φαμαλικάο – Άβες / COSMOTE SPORT 9 HD
21:30 La Liga 2: Ρασίνγκ Σανταντέρ – Μιράντες / Novasports Start
21:45 Serie A: Ρόμα – Κάλιαρι / COSMOTE SPORT 2 HD
22:00 La Liga: Βιγιαρεάλ – Εσπανιόλ / Novasports 1HD
22:00 Championship: Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μίντλεσμπρο / COSMOTE SPORT 7 HD
22:45 Liga Portuga: Πόρτο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας / COSMOTE SPORT 3 HD.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News