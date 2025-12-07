Που θα δείτε τα ντέρμπι στην 13η “στροφή” της Σούπερ Λιγκ 1

Που θα δείτε τα ντέρμπι στην 13η "στροφή" της Σούπερ Λιγκ 1
07 Δεκ. 2025 13:11
Pelop News

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League άνοιξε το Σάββατο με την άνετη νίκη του πρωτοπόρου Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ (3-0) και την ισοπαλία μεταξύ του Βόλου και της Κηφισιάς στο Πανθεσσαλικό (1-1), για να πάρουν απόψε σκυτάλη τέσσερις αναμετρήσεις.

Το πρώτο χρονικά ματς της ημέρας είναι προγραμματισμένο για τις 17:00 μεταξύ του Αστέρα AKTOR και του Λεβαδειακού στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης” σε μετάδοση από το Novasports 2HD ενώ στις 17:30 ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην “AEL FC Arena” απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, σε ματς που προβάλλεται από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με μονομάχους τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 (Novasports Prime) ενώ στις 21:00 η ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται στο κυνήγι των ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, υποδέχεται στην OPAP Arena τον Ατρόμητο, σε ματς που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

17:00 Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός

17:30 ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός

19:30 ΠΑΟΚ – Άρης

21:00 ΑΕΚ – Ατρόμητος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

