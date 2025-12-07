Που θα δείτε τα ντέρμπι στην 13η “στροφή” της Σούπερ Λιγκ 1
Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League άνοιξε το Σάββατο με την άνετη νίκη του πρωτοπόρου Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ (3-0) και την ισοπαλία μεταξύ του Βόλου και της Κηφισιάς στο Πανθεσσαλικό (1-1), για να πάρουν απόψε σκυτάλη τέσσερις αναμετρήσεις.
Το πρώτο χρονικά ματς της ημέρας είναι προγραμματισμένο για τις 17:00 μεταξύ του Αστέρα AKTOR και του Λεβαδειακού στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης” σε μετάδοση από το Novasports 2HD ενώ στις 17:30 ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην “AEL FC Arena” απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, σε ματς που προβάλλεται από το COSMOTE SPORT 1 HD.
Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με μονομάχους τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 (Novasports Prime) ενώ στις 21:00 η ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται στο κυνήγι των ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, υποδέχεται στην OPAP Arena τον Ατρόμητο, σε ματς που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.
Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0
Βόλος – Κηφισιά 1-1
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
17:00 Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός
17:30 ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός
19:30 ΠΑΟΚ – Άρης
21:00 ΑΕΚ – Ατρόμητος
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
18:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
