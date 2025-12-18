Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη της ΑΕΚ με την Κραϊόβα

Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη της ΑΕΚ με την Κραϊόβα
18 Δεκ. 2025 10:20
Pelop News

Η ΑΕΚ υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (18/12) την Κραϊόβα στην “OPAP Arena”, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να έχει ως στόχο την απευθείας πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Conference League. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης.

Η αυλαία της League Phase του Conference League πέφτει το βράδυ της Πέμπτης (18/12) καθώς διεξάγονται 18 συνολικά αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, με το ελληνική ενδιαφέρον να είναι τεράστιο.

Και αυτό γιατί μπαίνει στη μάχη η 4η της βαθμολογίας ΑΕΚ (10β.) που φιλοξενεί στην “OPAP Arena” την 23η Κραϊόβα (7β.), με την Ένωση να έχει ως στόχο το θετικό αποτέλεσμα με το οποίο θα κλειδώσει την απευθείας συμμετοχή της στους 16 της διοργάνωσης.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη στις 22:00, με το ματς να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD και τον ANT1.

