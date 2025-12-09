Που θα δείτε την μάχη του Ολυμπιακού στην Αστάνα και τα ντέρμπι στο Τσάμπιονς Λιγκ

Την Τρίτη (9/12) το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει εννέα αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τον κρίσιμο αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Καϊράτ να ξεχωρίζει. Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων.

Το Champions League επιστρέφει την Τρίτη (9/12) στους τηλεοπτικούς δέκτες μας, με το πρόγραμμα της ημέρας να περιλαμβάνει εννέα παιχνίδια στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase.

Φυσικά τα φώτα είναι στραμμένα στον “τελικό” του Ολυμπιακού απέναντι στην Καϊράτ στην Αστάνα, ενώ το μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ίντερ και τη Λίβερπουλ.

Από εκεί και πέρα, η Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη αντιμετωπίζει στο Μόναχο την Μπάγερν, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Άιντραχτ και η Αταλάντα την Τσέλσι.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:

17:30 Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός / COSMOTE SPORT 1 HD

19:35 UEFA Champions League Show / COSMOTE SPORT 1 HD

19:45 Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ Λισαβόνας / COSMOTE SPORT 2 HD

22:00 Αταλάντα – Τσέλσι / COSMOTE SPORT 5 HD

22:00 Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ / COSMOTE SPORT 9 HD

22:00 Μονακό – Γαλατάσαραϊ / COSMOTE SPORT 8 HD

22:00 Τότεναμ – Σλάβια Πράγας / COSMOTE SPORT 7 HD

22:00 Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης / COSMOTE SPORT 6 HD

22:00 Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ / COSMOTE SPORT 3 HD

22:00 Ίντερ – Λίβερπουλ / COSMOTE SPORT 2 HD

22:00 Champions League Γυναικών: Ρεάλ Μαδρίτης – Βόλφσμπουργκ / Mega News

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



