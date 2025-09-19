Που θα δείτε την μάχη του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του BCL

Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη μάχη για τα προκριματικά του Basketball Champions League και αντιμετωπίζει την Ντέρμπι από το Μαυροβούνιο στη Βουλγαρία.

Μετά την εντυπωσιακή πορεία που κατέγραψε πέρυσι φτάνοντας ως τους τελικούς του FIBA Europe Cup, ο ΠΑΟΚ φιλοδοξεί να αγωνιστεί στους ομίλους του Basketball Champions League, με το μονοπάτι του ωστόσο να μην είναι και το πιο εύκολο.

Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται απόψε (19/9) στη μάχη των προκριματικών του Basketball Champions League και αντιμετωπίζει την Ντέρμπι από το Μαυροβούνιο σε μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 5.

