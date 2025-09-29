Που θα δείτε την μονομαχία Ατρόμητος-Λάρισα για τη Σουπερ Λιγκ
Τη Δευτέρα (29/9) πέφτει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Ατρόμητο να υποδέχεται την ΑΕΛ στο Περιστέρι. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι.
Η Stoiximan Super League ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (29/9), με το Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet να ρίχνει την αυλαία της 5ης αγωνιστικής.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Περιστέρι και θα ξεκινήσει στις 18:00, ενώ θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
