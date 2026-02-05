Που θα δείτε την μονομαχία της Εθνικής πόλο Γυναικών για το Χάλκινο

Το όνειρο του χρυσού χάθηκε, αλλά η Εθνική πόλο Γυναικών θα διεκδικήσει απόψε το έκτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αντιμετωπίζοντας στον μικρό τελικό της πόλης Φούνσαλ της πορτογαλικής Μαδέιρα την Ιταλία (19:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).

Η ελληνική ομάδα του Χάρη Παυλίδη είχε νικήσει το Σάββατο 15-10 τις Ιταλίδες κλείνοντας θέση στην τετράδα και τώρα θέλει να προσθέσει το δεύτερο χάλκινο στην ιστορία της στη διοργάνωση, μετά από τα τέσσερα ασημένια που επίσης έχει στη συλλογή της. Η Ιταλία έχει κατακτήσει εννέα μετάλλια (πέντε χρυσά, δυο ασημένια και δυο χάλκινα).

Οι δυο ομάδες ηττήθηκαν στα ημιτελικά, με δραματικό τρόπο η «γαλανόλευκη» από την Ουγγαρία (12-11 στα πέναλτι, 8-8 κ.δ.) και σχετικά εύκολα η «σέτε ρόζα» με 8-4 από την Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση.

Ελλάδα και Ιταλία είχαν αναμετρηθεί και στον μικρό τελικό το 2024 στο Αϊντχόφεν, με την Ελλάδα να νικά 7-6 για να κατακτήσει το χάλκινο και το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Στις 21.15 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε Ουγγαρία και Ολλανδία.

