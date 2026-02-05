Που θα δείτε την μονομαχία της Εθνικής πόλο Γυναικών για το Χάλκινο

Στο ρόστερ της Εθνικής μας βρίσκεται και η Πατρινή Αφροδίτη Μπιτσάκου του Αλιμου

Που θα δείτε την μονομαχία της Εθνικής πόλο Γυναικών για το Χάλκινο
05 Φεβ. 2026 11:12
Pelop News

Το όνειρο του χρυσού χάθηκε, αλλά η Εθνική πόλο Γυναικών θα διεκδικήσει απόψε το έκτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αντιμετωπίζοντας στον μικρό τελικό της πόλης Φούνσαλ της πορτογαλικής Μαδέιρα την Ιταλία (19:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).

Η ελληνική ομάδα του Χάρη Παυλίδη είχε νικήσει το Σάββατο 15-10 τις Ιταλίδες κλείνοντας θέση στην τετράδα και τώρα θέλει να προσθέσει το δεύτερο χάλκινο στην ιστορία της στη διοργάνωση, μετά από τα τέσσερα ασημένια που επίσης έχει στη συλλογή της. Η Ιταλία έχει κατακτήσει εννέα μετάλλια (πέντε χρυσά, δυο ασημένια και δυο χάλκινα).

Οι δυο ομάδες ηττήθηκαν στα ημιτελικά, με δραματικό τρόπο η «γαλανόλευκη» από την Ουγγαρία (12-11 στα πέναλτι, 8-8 κ.δ.) και σχετικά εύκολα η «σέτε ρόζα» με 8-4 από την Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση.

Ελλάδα και Ιταλία είχαν αναμετρηθεί και στον μικρό τελικό το 2024 στο Αϊντχόφεν, με την Ελλάδα να νικά 7-6 για να κατακτήσει το χάλκινο και το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Στις 21.15 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε Ουγγαρία και Ολλανδία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:10 Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου «Οριακές αντιστάσεις» στο Pixelbooks – Συζήτηση για τη μετανάστευση
13:03 Άρειος Πάγος: Δικαίωση για δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη – Οι τόκοι θα υπολογίζονται στη δόση και όχι στο σύνολο
13:01 Σκιαδαρέσης – «Νέα Δυτική Ελλάδα»: «Ταφόπλακα» στον δρόμο Ολυμπία-Βυτίνα-Τρίπολη – Βολές σε κυβέρνηση και Περιφέρεια
13:00 Μαρίνα Πάτρας: Τι συμβαίνει με τις νέες προβλήτες; Έγιναν … υποβρύχιες» στην πρόσφατη κακοκαιρία
12:55 Τα ζευγάρια του final-4 Κυπέλλου που θα γίνει στην Πάτρα
12:50 Μήνυμα 112 στην Τριφυλία για την κακοκαιρία – Περιορίστε τις μετακινήσεις σας
12:49 Βρετανία: Συναγερμός από βρεφικά γάλατα, δεκάδες περιστατικά δηλητηριάσεων
12:46 Αιτωλοακαρνανία: Έσπασαν σπίτι και άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με χιλιάδες ευρώ και λίρες – Ταυτοποιήθηκαν πέντε άτομα
12:42 Ρωσία: Τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Μητσοτάκης – Ερντογάν: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου
12:38 Το Καρναβάλι των Μικρών απέκτησε τα νέα τραγούδια του! Ακούστα τα όλα!
12:35 Πάτρα: Σε ζεστό κλίμα η κοπή πίτας Ένωσης Γονέων – Μήνυμα συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας
12:33 Ο ΝΟΠ φουλάρει για τη Βουλιαγμένη
12:27 Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για τη Χίο και τη μετανάστευση – Πιέσεις για παρουσία Κικίλια
12:27 Εφυγε πρώην προπονητής του Απόλλωνα Πατρών και της Εθνικής Ομάδας!
12:25 Αίγιο: Προβολή της βραβευμένης ταινίας «Τα Οχτώ Βουνά» από την Κινηματογραφική Λέσχη
12:21 Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι – Ζημιές στην είσοδο
12:18 Η αποκάλυψη της Αννας Μαρίας Παπαχαραλαμπου
12:13 «Ρενουάρ» στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
12:10 Ύδρα: Η αρχόντισσα του Σαρωνικού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ