Που θα δείτε την μονομαχία του Ολυμπιακού με την Μπολόνια

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, Novasports Prime)

Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται στο 16-9 της κατάταξης της διοργάνωσης, ενώ οι Ιταλοί στο 12-14 και με νίκη θα παραμείνουβν ψηλά στην βαθμολογία.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Κώστα Παπανικολάου και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Το σημερινό πρόγραμμα

Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις (19:30, Novasports Start

Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι (21:00, Novasports 5

Βιλερμπάν – Αρμάνι (21:00, Novasports 6

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (21:15, Novasports Prime,

Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα (21:30, Novasports 4)

