Που θα δείτε την μονομαχία του Ολυμπιακού με την Μπολόνια
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, Novasports Prime)
Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται στο 16-9 της κατάταξης της διοργάνωσης, ενώ οι Ιταλοί στο 12-14 και με νίκη θα παραμείνουβν ψηλά στην βαθμολογία.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Κώστα Παπανικολάου και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.
Το σημερινό πρόγραμμα
Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις (19:30, Novasports Start
Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι (21:00, Novasports 5
Βιλερμπάν – Αρμάνι (21:00, Novasports 6
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (21:15, Novasports Prime,
Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα (21:30, Novasports 4)
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News