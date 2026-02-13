Που θα δείτε την μονομαχία του Παναθηναϊκού με την Φενέρ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο Telekom Center Athens τη Φενέρμπαχτσε (13/2, 21:15, Novasports Prime), στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Στην προηγούμενη αγωνιστική οι πράσινοι ηττήθηκαν από την Παρτίζαν με 78-62, ενώ η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους προέρχεται από ένα σερί έξι νικών στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς επικράτησε και της Παρί με 92-90.
Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 19-7, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην 6η θέση με 16-11.
Αναλυτικά, το σημερινό πρόγραμμα
Ζάλγκιρις – Χάποελ Τελ Αβίβ (20:00, Novasports Start
Μονακό – Μπασκόνια (20:30, Novasports 4,
Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε (21:15, Novasports Prime,
Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC (21:30, Novasports 2
Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης (21:30, Novasports 5).
