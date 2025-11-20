Που θα δείτε την μονομαχία του Παναθηναϊκού με την Ντουμπάι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο Telekom Center Athens την Dubai BC για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί την Dubai BC στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague (21:15, Novasports Prime, Match Center από το SPORT24).

Από το αποψινό παιχνίδι παραμένουν εκτός οι Γιούρτσεβεν – Τολιόπουλος, όπως φυσικά και οι Χολμς – Λεσόρ. Το τριφύλλι βρίσκεται στο 7-4 της κατάταξης, ενώ η αντίπαλός της βρίσκεται στο 5-6.

Το σημερινό πρόγραμμα

Εφές – Μπαρτσελόνα (19:30, Novasports 5)

Παναθηναϊκός AKTOR – Dubai BC (21:15, Novasports Prime)

Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30, Novasports Start)

Ρεάλ – Ζάλγκιρις (21:45, Novasports 4, Match Center)

