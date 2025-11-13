Που θα δείτε την μονομαχία του Παναθηναϊκού με την Ρεαλ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ρίχνεται στη μάχη της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague και αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Από το αποψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει η μάχη του Παναθηναϊκού AKTOR στη Μαδρίτη με αντίπαλο τη Ρεάλ (21:45, Novasports Prime).

Οι πράσινοι προέρχονται από εκτός έδρας νίκη στο Παρίσι και έχουν ένα απαιτητικό παιχνίδι σήμερα στην ισπανική πρωτεύουσα.

Το σημερινό πρόγραμμα (13/11)

Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00, Novasports 4)

Ερυθρός Αστέρας – Μονακό (21:00, Novasports 5)

Παρί – Βαλένθια (21:45, Novasports Start)

Ρεάλ – Παναθηναϊκός AKTOR (21:45, Novasports Prime)

Μακάμπι – Μπασκόνια (22:00, Novasports 6)

