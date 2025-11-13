Που θα δείτε την μονομαχία του Παναθηναϊκού με την Ρεαλ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ρίχνεται στη μάχη της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague και αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.
Από το αποψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει η μάχη του Παναθηναϊκού AKTOR στη Μαδρίτη με αντίπαλο τη Ρεάλ (21:45, Novasports Prime).
Οι πράσινοι προέρχονται από εκτός έδρας νίκη στο Παρίσι και έχουν ένα απαιτητικό παιχνίδι σήμερα στην ισπανική πρωτεύουσα.
Το σημερινό πρόγραμμα (13/11)
Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00, Novasports 4)
Ερυθρός Αστέρας – Μονακό (21:00, Novasports 5)
Παρί – Βαλένθια (21:45, Novasports Start)
Ρεάλ – Παναθηναϊκός AKTOR (21:45, Novasports Prime)
Μακάμπι – Μπασκόνια (22:00, Novasports 6)
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News