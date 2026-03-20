Που θα δείτε την μονομαχία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα

20 Μαρ. 2026 10:24
Pelop News

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί σήμερα τον Ερυθρό Αστέρα στο Telekom Center Athens (20/3, 21:15, Novasports Prime), στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Στην προηγούμενη αγωνιστική η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε της Ζάλγκιρις με 92-88, ενώ οι Σέρβοι ηττήθηκαν εύκολα εντός έδρας από την Dubai BC με 114-91.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην 9η θέση με ρεκόρ 17-14, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας είναι στην 6η θέση με 18-13.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο (19:45, Novasports Start)

Ζάλγκιρις – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Novasports 4)

Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρα (21:15, Novasports Prime)

Βιλερμπάν – Μακάμπι (21:45, Novasports 5)

