Που θα δείτε την πρεμιέρα της Εθνικής Γυναικών στο Ευρωπαϊκό
26 Ιαν. 2026 10:17
Pelop News

Μετά τους άνδρες, σειρά παίρνει η παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική ομάδα  γυναικών η οποία σήμερα το μεσημέρι (12.30)  ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)  θα κάνει πρεμιέρα απέναντι στη Σλοβακία, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στην πόλη Φούνσαλ, στην Πορτογαλία. Η διαφορά δυναμικότητας είναι δεδομένη, κάθε αρχή όμως «κρύβει» το δικό της άγχος.

Η Ελλάδα μετέχει για 20η φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με τέσσερα ασημένια μετάλλια (2010 Ζάγκρεμπ,  2012 Αϊντχόφεν, 2018 Βαρκελώνη, 2022 Σπλιτ) και ένα χάλκινο μετάλλιο το 2024, αλλά δεν έχει κατακτήσει ποτέ το χρυσό μετάλλιο.

Στο ρόστερ βρίσκεται και η 15χρονη Πατρινή Αφροδίτη Μπιτσάκου του Αλιμου.

