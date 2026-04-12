Που θα δείτε την σπουδαία μονομαχία της Εθνικής με την Ισπανία

Που θα δείτε την σπουδαία μονομαχία της Εθνικής με την Ισπανία
12 Απρ. 2026 10:37
Pelop News

Συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και τις νίκες θέλει να δώσει η Εθνική πόλο ανδρών, που υποδέχεται την ισχυρή Ισπανία στην Αλεξανδρούπολη για τις θέσεις 1-4 των προκριματικών του World Cup.

Η σπουδαία αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Κυριακής (12/04, 13:00) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

 

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου

Ισπανία 6

Ιταλία 3

Ελλάδα 3

Ουγγαρία 0

Το πρόγραμμα του 3ου ομίλου

1η αγωνιστική

Ιταλία – Ελλάδα 16-14

Ουγγαρία – Ισπανία 9-13

2η αγωνιστική

 

Ουγγαρία – Ελλάδα 10-16

Ιταλία – Ισπανία 12-16

3η αγωνιστική

12/4 13:00 Ισπανία – Ελλάδα

12/4 15:00 Ουγγαρία – Ιταλία

