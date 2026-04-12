Που θα δείτε την σπουδαία μονομαχία της Εθνικής με την Ισπανία
Συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και τις νίκες θέλει να δώσει η Εθνική πόλο ανδρών, που υποδέχεται την ισχυρή Ισπανία στην Αλεξανδρούπολη για τις θέσεις 1-4 των προκριματικών του World Cup.
Η σπουδαία αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Κυριακής (12/04, 13:00) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Η βαθμολογία του 3ου ομίλου
Ισπανία 6
Ιταλία 3
Ελλάδα 3
Ουγγαρία 0
Το πρόγραμμα του 3ου ομίλου
1η αγωνιστική
Ιταλία – Ελλάδα 16-14
Ουγγαρία – Ισπανία 9-13
2η αγωνιστική
Ουγγαρία – Ελλάδα 10-16
Ιταλία – Ισπανία 12-16
3η αγωνιστική
12/4 13:00 Ισπανία – Ελλάδα
12/4 15:00 Ουγγαρία – Ιταλία
