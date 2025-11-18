Που θα δείτε την τελευταία μονομαχία της Εθνικής ποδοσφαίρου στα προκριματικά

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λευκορωσία (18/11) στο τελευταίο της παιχνίδι στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης.

Το ταξίδι της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώνεται το βράδυ της Τρίτης (18/11) όπου αντιμετωπίζει την Λευκορωσία στο πλαίσιο του 3ου ομίλου, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει μείνει εκτός από το μεγάλο ραντεβού του ερχόμενου καλοκαιριού αλλά να θέλει να κλείσει αυτή τη διαδρομή με ακόμη μία νίκη.

Ο αποψινός αγώνας της γαλανόλευκης κόντρα στην ασθενέστερη ομάδα του ομίλου (την οποία είχε νικήσει με 5-1 στο “Καραϊσκάκης” τον περασμένο Σεπτέμβριο) είναι προγραμματισμένος για τις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ALPHA .

