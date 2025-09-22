Που θα δείτε την βράβευση του ΠΣΑΠ-Ποιοι βραβεύονται

Η εκδήλωση – θεσμός του ελληνικού ποδοσφαίρου επιστρέφει για 44η φορά.

Τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025 στις 19:30, ο ΠΣΑΠΠ θα βραβεύσει τους κορυφαίους και τις κορυφαίες της σεζόν 2024/25, όπως προέκυψαν μέσω ψηφοφορίας που διεξήχθη μεταξύ των μελών του.

Η εκδήλωση, που θα παρουσιάσουν οι Ντέμης Νικολαϊδης και Μιχάλης Τσόχος θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και μπορείτε να την παρακολουθήσετε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τη συχνότητα του ACTION 24.

Αναλυτικά οι υποψήφιοι και υποψήφιες ανά κατηγορία:

Καλύτερος & Καλύτερη τερματοφύλακας

Super League 2, Α΄ Όμιλος

Σουλούκος Στέφανος (ΑΕΛ)

Ταλιχμανίδης Χρήστος (Μακεδονικός)

Τσέλιος Θεμιστοκλής (Νίκη Βόλου)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Γιαννακόπουλος Νίκος (Πανιώνιος)

Κοτσάρης Κωνσταντίνος (Καλαμάτα)

Ξενόπουλος Βασίλης (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Γιαννακούλη Δήμητρα (ΑΕΚ)

Γρηγοριάδου Χρυσούλα (Αστέρας Τρίπολης)

Νάση Ζωή (Παναθηναϊκός)

Super League 1

Τζολάκης Κωνσταντίνος (Ολυμπιακός)

Χριστογεώργος Νίκος (ΟΦΗ)

Chaves Lucas (Παναιτωλικός)

Καλύτερος & Καλύτερη Νέα

Super League 2, Α΄ Όμιλος

Γκιτέρσος Γιάννης (ΠΑΟΚ Β’)

Προδρομίτης Αθανάσιος (Νίκη Βόλου)

Σμυρλής Λάμπρος (ΠΑΟΚ Β’)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Κυριόπουλος Γιώργος (Κηφισιά)

Okoh Chidera (Αστέρας Aktor B’)

Sosa Elián (ΑΕΚ Β’)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Αργυρίου Παναγιώτα (ΠΑΟΚ)

Ζάγκλη Σοφία (ΑΕΚ)

Νταρζανού Ματίνα (Παναθηναϊκός)

Super League 1

Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)

Κωστούλας Χαράλαμπος (Ολυμπιακός)

Μουζακίτης Χρήστος (Ολυμπιακός)

Καλύτερος Προπονητής

Super League 2, Α ΄Όμιλος

Βοσνιάδης Αλέκος (ΑΕΛ)

Γεωργιάδης Κώστας (Καμπανιακός)

Δερμιτζάκης Παύλος (Ηρακλής)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Οφρυδόπουλος Σωκράτης (Ηρακλής-Χανιά)

Σπανός Δημήτρης (Χανιά-Καλαμάτα)

Leto Sebastián (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Κοζανίδης Στέλιος (ΡΕΑ)

Κωτσοβός Νίκος (ΑΕΚ)

Knezevic Dragan (Παναθηναϊκός)

Super League 1

Παπαδόπουλος Νίκος (Λεβαδειακός)

Mendilibar Jose Luis (Ολυμπιακός)

Rastavac Milan (ΟΦΗ)

Καλύτερος Ξένος & Καλύτερη Ξένη

Super League 2, Α΄Όμιλος

Heinrich Moritz (ΠΑΣ Γιάννινα)

Hurtado Jorge (ΠΑΟΚ Β’)

Miranda Josete (Ηρακλής)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Moreira Ahmad Mendes (Καλαμάτα)

Okoh Chidera (Αστέρας Aktor B’)

Pombo Jorge (Κηφισιά)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Μιχαήλ Ειρήνη (Αστέρας Τρίπολης)

Rybanska Nikola (ΟΦΗ)

Yosue Suzuka (ΡΕΑ)

Super League 1

El Kaabi Ayoub (Ολυμπιακός)

Moron Loren (Άρης)

Ounahi Azzedine (Παναθηναϊκός)

Καλύτερος Έλληνας & Καλύτερη Ελληνίδα

Super League 2, Α΄ Όμιλος

Μούργος Σάββας (ΑΕΛ)

Πασάς Γιάννης (ΑΕΛ)

Τσιριγώτης Θοδωρής (Ηρακλής)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Κυριόπουλος Γιώργος (Κηφισιά)

Μάναλης Γιώργος (Κηφισιά)

Παμλίδης Γιώργος (Καλαμάτα)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Κόγγουλη Σοφία (ΑΕΚ)

Σαϊχ Ελένη (Αστέρας Τρίπολης)

Χατζηνικολάου Δέσποινα (ΑΕΚ)

Super League 1

Βαγιαννίδης Γιώργος (Παναθηναϊκός)

Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)

Κωστούλας Χαράλαμπος (Ολυμπιακός)

Καλύτερος Διαιτητής

Παπαπέτρου Τάσος

Σιδηρόπουλος Τάσος

Φωτιάς Βασίλης

Καλύτερη Ελληνίδα του Εξωτερικού

Μωραΐτου Αθανασία (FC Union Berlin)

Παπαθεοδώρου Ιωάννα (Oud-Heverlee Leuven)

Σαρρή Βεατρίκη (Everton)

Καλύτερος Έλληνας του Εξωτερικού

Παυλίδης Βαγγέλης (S.L. Benfica)

Τζόλης Χρήστος (Club Brugge KV)

Τσιμίκας Κώστας (Liverpool F.C.)

