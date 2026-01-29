Που θα δείτε τις κρίσιμες μάχες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για το Europa

Σήμερα είναι η τελευταία μέρα των αγώνων της league phase του Europa League και υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Η League Phase του Europa League ρίχνει αυλαία το βράδυ της Πέμπτης με τη ταυτόχρονη διεξαγωγή 18 αναμετρήσεων στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής.

Ο ΠΑΟΚ στη «σκιά» του θανάτου των 7 οπαδών τους παίζει με την Λιόν στο “Groupama Stadium”, με τον 12ο της βαθμολογίας και ο Δικέφαλος ψάχνει τη νίκη κόντρα στους λιονέ με στόχο να κυνηγήσει την απευθείας πρόκρισή τους στους 16 της διοργάνωσης.

Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη για τις 22:00, με την κόντρα του ΠΑΟΚ με την Λιόν να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Aπο εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ρόμα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της League Phase του Εuropa League, έχοντας εξασφαλισμένη τη συμμετοχή του στα playoffs! Οι «πράσινοι» θέλουν νίκη γοήτρου για να τονώσουν την ψυχολογία τους, αλλά και να έχουν το καλύτερο πλασάρισμα στην ενδιάμεση φάση.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, παρότι ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο στο 2026, με νίκες 3-0 επί του Άρη και του Πανσερραϊκού για πρωτάθλημα και Κύπελλο αντίστοιχα, τα πράγματα δεν κύλησαν ομαλά στη συνέχεια, καθώς ακολούθησε η βαριά ήττα από την ΑΕΚ στο ντέρμπι, αλλά και η λευκή ισοπαλία με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Παρόλα αυτά, φορώντας το ευρωπαϊκό του «κοστούμι» ο Παναθηναϊκός, αλλάζει τελείως μορφή, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα, έφυγε με το 1-1 από τη Βουδαπέστη και την έδρα της Φερεντσβάρος, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



