Που θα δείτε τις μάχες Αρσεναλ, Σπόρτινγκ και του Copa Africa

Αν και βρισκόμαστε μόλις δύο ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, με το μενού της Τρίτης (23/12) να περιλαμβάνει άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις όπου ξεχωρίζει το μίνι λονδρέζικο ντέρμπι της Άρσεναλ με την Κρίσταλ Πάλας για τα προημιτελικά του League Cup, αλλά και μάχες για το Copa Africa.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

14:30 Copa Africa: Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Μπενίν / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00 Copa Africa: Σενεγάλη – Μποτσουάνα / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

19:30 Copa Africa: Νιγηρία – Τανζανία / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

22:00 League Cup: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας / Action 24

22:00 Copa Africa: Τυνησία – Ουγκάντα / ΕΡΤ Sports 3

22:45 Liga Portugal: Βιτόρια Γκιμαράες – Σπόρτινγκ Λισσαβώνας / COSMOTE SPORT 3 HD

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



