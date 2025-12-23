Που θα δείτε τις μάχες Αρσεναλ, Σπόρτινγκ και του Copa Africa
Αν και βρισκόμαστε μόλις δύο ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, με το μενού της Τρίτης (23/12) να περιλαμβάνει άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις όπου ξεχωρίζει το μίνι λονδρέζικο ντέρμπι της Άρσεναλ με την Κρίσταλ Πάλας για τα προημιτελικά του League Cup, αλλά και μάχες για το Copa Africa.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:
14:30 Copa Africa: Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Μπενίν / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
17:00 Copa Africa: Σενεγάλη – Μποτσουάνα / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
19:30 Copa Africa: Νιγηρία – Τανζανία / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
22:00 League Cup: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας / Action 24
22:00 Copa Africa: Τυνησία – Ουγκάντα / ΕΡΤ Sports 3
22:45 Liga Portugal: Βιτόρια Γκιμαράες – Σπόρτινγκ Λισσαβώνας / COSMOTE SPORT 3 HD
