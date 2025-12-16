Που θα δείτε τις μάχες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα

Δράση σήμερα στην Ευρωλίγκα και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό, για την 16η αγωνιστική της Ευρωλίγκα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε του Γιασικεβίτσιους, ενόψει της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Μονακό, ενώ οι “πράσινοι”, έρχονται από την ήττα στο Μιλάνο από την Αρμάνι, συμπληρώνοντας δύο διαδοχικές ήττες και αναζητούν αντίδραση.

Στο αγωνιστικό σκέλος, αναμένεται η επιστροφή του Τζέντι Όσμαν, ενώ εκτός παραμένει ο Ρισόν Χολμς.

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν, ο οποίος γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο στην προπόνηση και ακολούθησε θεραπεία, με την απόφαση να λαμβάνεται την τελευταία στιγμή.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βαλένθια στο ΣΕΦ (21:15, Novasports Prime) για την 16η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά την εκτός έδρας ήττα από την Μπαρτσελόνα.

Η ισπανική ομάδα βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, μετρώντας τέσσερις σερί νίκες απέναντι σε Αναντολού Εφές, Παναθηναϊκό AKTOR, Μπάγερν και Ερυθρό Αστέρα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Τάισον Γουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ εκτός πλάνων παραμένει και η νέα προσθήκη των ερυθρόλευκων, Μόντε Μόρις.

Το πρόγραμμα της ημέρας

Dubai BC – Μακάμπι Τελ Αβίβ (18:00, Novasports Prime)

Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR (19:45, Novasports 4)

Χάποελ Τελ – Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας (21:05, Novasportss Start)

Ολυμπιακός – Βαλένθια (21:15, Novasports Prime)

Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης (21:30, Novasports 5)

Παρί – Μπαρτσελόνα (22:00, Novasports 6)

