Που θα δείτε τις μάχες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού

Που θα δείτε τις μάχες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού
16 Νοέ. 2025 13:28
Pelop News

Με τρεις αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία στην 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Προμηθέας – Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης Betsson, ενώ τον χορό των αναμετρήσεων ανοίγει το παιχνίδι Ηρακλής – Κολοσσός.

Οι πράσινοι προέρχονται από σπουδαία νίκη στη Μαδρίτη επί της Ρεάλ για τη EuroLeague, ενώ οι ερυθρόλευκοι από ήττα στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι.

 

Το σημερινό πρόγραμμα

Ηρακλής – Κολοσσός (13:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, Match Center από το SPORT24)

Προμηθέας – Ολυμπιακός (16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, Match Center από το SPORT24)

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης Betsson (18:15, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, Match Center από το SPORT24)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:05 Στο Ζευγολατιό η βάση της σπείρας Ρομά που κατηγορείται για απάτες με λεία 35 εκατ. ευρώ!
14:59 Στη βράβευση του Νικήτα Κακλαμάνη και ο Παύλος Μαρινάκης
14:52 Ηλεία: Ληστεία στη Μαραθιά, σύλληψη στα Σαβάλια
14:35 Απάντηση Χρυσοχοϊδη για την καταδίκη του Ρουβίκωνα: «Γιατί μπροστά στο Μνημείο;»
14:32 Πολυτεχνείο: Στεφάνι ο Κασσελάκης μαζί με αντιστασιακούς
14:26 Κ. Τασούλας στον Β. Ζελένσκι: Η στάση μας υπαγορεύτηκε και από το τραύμα της Κύπρου,
14:13 Ο αποχαιρετισμός του Αντώνη Σαμαρά στον Δημήτρη Σταμάτη
14:08 Κωνσταντινούπολη: Μάνα και τα δυο της παιδιά πέθαναν από ψεκασμένα τρόφιμα!
14:02 Μητσοτάκης-Ζελένσκι: Πέφτουν υπογραφές στο Μαξίμου παρουσία και της κ. Γκιλφόιλ
13:55 Συντάξεις: Δείτε για ποιο λόγο θα καταβληθούν νωρίτερα οι συντάξεις
13:33 Πότε προβλέπουν οι μετεωρολόγοι το πρώτο κύμα ψύχους στην Ελλάδα
13:28 Που θα δείτε τις μάχες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού
13:18 Διεύρυνση ωραρίου και προσφορές οι κινήσεις του Εμπορικού Συλλόγου ενόψει black Friday και Αγ. Ανδρέα
13:08 Έφυγε ο πρώην Υπουργός της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης-Το βιογραφικό του
13:00 Το μήνυμα του Δήμου Πατρέων για την επέτειο του Πολυτεχνείου
12:54 Νέες αποκαλύψεις από τον Μαρτίκα για το κύκλωμα με τις απάτες
12:43 «Πάτησε» Ελλάδα ο Ζελένσκι –Με ποιους θα συναντηθεί για την συμφωνία με το φυσικό αέριο
12:37 Πάτρα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου
12:26 Η Αχαϊα ψηλά στην ανεπίσημη κατάταξη του ΣΕΓΑΣ
12:18 Ωρα Πατρών: «Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο για το τρένο, υπεύθυνη η Νέα Δημοκρατία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ