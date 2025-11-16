Που θα δείτε τις μάχες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού
Με τρεις αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία στην 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Από το σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Προμηθέας – Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης Betsson, ενώ τον χορό των αναμετρήσεων ανοίγει το παιχνίδι Ηρακλής – Κολοσσός.
Οι πράσινοι προέρχονται από σπουδαία νίκη στη Μαδρίτη επί της Ρεάλ για τη EuroLeague, ενώ οι ερυθρόλευκοι από ήττα στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι.
Το σημερινό πρόγραμμα
Ηρακλής – Κολοσσός (13:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, Match Center από το SPORT24)
Προμηθέας – Ολυμπιακός (16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, Match Center από το SPORT24)
Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης Betsson (18:15, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, Match Center από το SPORT24)
