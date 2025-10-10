Που θα δείτε τις μονομαχίες Γαλλία-Αζερμπαϊτζάν και Γερμανία-Λουξεμβούργο

10 Οκτ. 2025 10:20
Pelop News

Το ποδοσφαιρικό μενού της Παρασκευής (10/10) περιλαμβάνει παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, καθώς και τον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων απέναντι στη Γερμανία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων για τα προκριματικά του Κ21 Euro 2027.

Ανάμεσα στους αγώνες που ξεχωρίζουν από το σημερινό πρόγραμμα είναι το ματς της εθνικής Γαλλίας με το Αζερμπαϊτζάν και της Γερμανίας κόντρα στο Λουξεμβούργο.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας:

17:00 Καζακστάν – Λιχτενστάιν / Novasports Start

19:00 Προκριματικά Euro Κ21: Γερμανία – Ελλάδα / ΕΡΤ2

21:45 Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία / Novasports Premier League

21:45 Κόσοβο – Σλοβενία / Novasports Extra 3

21:45 Σουηδία – Ελβετία / Novasports Extra 2

21:45 Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία / Novasports Extra 1

21:45 Λεπτό προς Λεπτό / Novasports Prime

21:45 Ισλανδία – Ουκρανία / Novasports Start

21:45 Γερμανία – Λουξεμβούργο / Novasports 2HD

21:45 Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν / Novasports 1HD.
