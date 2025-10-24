Που θα δείτε τις μονομαχίες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα

Πού θα δείτε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει στην Μπολόνια τη Βίρτους (21:00, Novasports 4), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι πράσινοι βρίσκονται στο 4-1 της κατάταξης και θέλουν να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο το ρεκόρ τους, με τους Ιταλούς να ακολουθούν με μία νίκη λιγότερη (3-2).

Για την ίδια αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα παίξει στο Μόναχο με την Μπάγερν με στόχο μια ακόμα νίκη.

Το σημερινό πρόγραμμα

Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε (20:30, Novasports 5,

Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός AKTOR (21:00, Novasports 4,

Παρτίζαν – Παρί (21:30, Novasports Start,

Μπάγερν – Ολυμπιακός (21:45, Novasports Prime).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



