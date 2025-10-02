Που θα δείτε τις μονομαχίες των Ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη

Σήμερα δίνουν την μάχη τους η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός

02 Οκτ. 2025 10:23
Pelop News

Μπορεί χθες  ο Ολυμπιακός να μην τα κατάφερε,  ωστόσο  σήμερα υπάρχει τριπλή ευρωπαϊκή μονομαχία με τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να μάχονται στο Europa League και την ΑΕΚ στο conference league.

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League την την Τσέλιε στην Σλοβενία.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος ν’ αρχίσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 5 HD.

Ο Παναθηναϊκός μετά από την εντυπωσιακή του πρεμιέρα στο Europa League και τη νίκη κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις, επιστρέφει στις ευρωπαϊκής του υποχρεώσεις καθώς υποδέχεται την Γκο Αχέντ Ίγκλς.

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League με  την Γκο Αχέντ Ιγκλς στην Αθήνα.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος ν’ αρχίσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League την Θέλτα, στο Βίγκο.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος ν’ αρχίσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 και το COSMOTE SPORT 4 HD,

 
