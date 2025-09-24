Που θα δείτε τις σημερινές μάχες για το Κύπελλο Ελλάδας και τον ΠΑΟΚ στο Europa League
Πλούσιο είναι σήμερα το αθλητικό μενού με το κυρίως πιάτο να έχει αγώνες για την league phase του Κυπέλλου Ελλάδας αλλά και την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μακαμπι Τελ Α βιβ για το Europa League.
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας:
15:00 Κύπελλο Ελλάδας Betsson, Athens Kallithea – ΟΦΗ / Cosmote Sport 1 HD
15:00 Κύπελλο Ελλάδας Betsson, Βόλος – Ατρόμητος / Cosmote Sport 3 HD
17:00 Κύπελλο Ελλάδας Betsson, Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός / Cosmote Sport 4 HD
18:00 Coppa Italia, Πάρμα – Σπέτσια / Novasports Start
19:00 Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ΑΕΚ – Παναιτωλικός / Cosmote Sport 3 HD
19:00 Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός / Cosmote Sport 5 HD
19:00 Cyprus League by Stoiximan, Πάφος – ΕΝ Παραλιμνίου / Cosmote Sport 9 HD
19:45 Europa League, ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ / Cosmote Sport 2 HD
19:45 Europa League, Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς / Cosmote Sport 3 HD
20:00 La Liga, Χετάφε – Αλαβές / Novasports 1 HD
22:00 Europa League, Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ / Cosmote Sport 3 HD
22:00 Europa League, Νις – Ρόμα / Cosmote Sport 4 HD
22:00 Europa League, Μπράγκα – Φέγενορντ / Cosmote Sport 5 HD
22:00 Europa League, Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ / Cosmote Sport 6 HD
22:00 Europa League, Φράιμπουργκ – Βασιλεία / Cosmote Sport 7 HD
22:00 Europa League, Μάλμε – Λουντογκόρετς / Cosmote Sport 8 HD
22:00 Europa League, Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε / Cosmote Sport 9 HD
22:00 Coppa Italia, Κόμο – Σασουόλο / Novasports 2 HD
22:30 La Liga, Ατλέτικο Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο / Novasports Prime
22:30 La Liga, Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μαγιόρκα / Novasports 1 HD.
