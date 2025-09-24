Που θα δείτε τις σημερινές μάχες για το Κύπελλο Ελλάδας και τον ΠΑΟΚ στο Europa League

24 Σεπ. 2025 10:15
Πλούσιο είναι σήμερα το αθλητικό μενού με το κυρίως πιάτο να έχει αγώνες για την league phase του Κυπέλλου Ελλάδας αλλά και την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μακαμπι Τελ Α βιβ για το Europa League.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας:

15:00 Κύπελλο Ελλάδας Betsson, Athens Kallithea – ΟΦΗ / Cosmote Sport 1 HD

15:00 Κύπελλο Ελλάδας Betsson, Βόλος – Ατρόμητος / Cosmote Sport 3 HD

17:00 Κύπελλο Ελλάδας Betsson, Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός / Cosmote Sport 4 HD

18:00 Coppa Italia, Πάρμα – Σπέτσια / Novasports Start

19:00 Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ΑΕΚ – Παναιτωλικός / Cosmote Sport 3 HD

19:00 Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός / Cosmote Sport 5 HD

19:00 Cyprus League by Stoiximan, Πάφος – ΕΝ Παραλιμνίου / Cosmote Sport 9 HD

19:45 Europa League, ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ / Cosmote Sport 2 HD

19:45 Europa League, Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς / Cosmote Sport 3 HD

20:00 La Liga, Χετάφε – Αλαβές / Novasports 1 HD

22:00 Europa League, Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ / Cosmote Sport 3 HD

22:00 Europa League, Νις – Ρόμα / Cosmote Sport 4 HD

22:00 Europa League, Μπράγκα – Φέγενορντ / Cosmote Sport 5 HD

22:00 Europa League, Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ / Cosmote Sport 6 HD

22:00 Europa League, Φράιμπουργκ – Βασιλεία / Cosmote Sport 7 HD

22:00 Europa League, Μάλμε – Λουντογκόρετς / Cosmote Sport 8 HD

22:00 Europa League, Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε / Cosmote Sport 9 HD

22:00 Coppa Italia, Κόμο – Σασουόλο / Novasports 2 HD

22:30 La Liga, Ατλέτικο Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο / Novasports Prime

22:30 La Liga, Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μαγιόρκα / Novasports 1 HD.
