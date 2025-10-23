Που θα δείτε τις σημερινές μάχες του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ

Που θα δείτε τις σημερινές μάχες του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ
23 Οκτ. 2025 10:42
Pelop News

Σπουδαία μέρα σήμερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο   καθώς μάχονται  οι τρεις από τις 4 μεγάλες ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ με στόχο να πάρουν νίκες και να μείνουν σε τροχιά πρόκρισης.

Η 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League βρίσκει τον ΠΑΟΚ στην βόρεια Γαλλία, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να κοντράρεται με την Λιλ το βράδυ (22.00).

Ο βαθμός της δυσκολίας είναι σίγουρα μεγάλος, με τον Δικέφαλο να έχει πάντως ανάγκη να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα αφού στις δύο πρώτες αγωνιστικές συγκέντρωσε μόλις έναν πόντο μετά από την ισοπαλία στην Τούμπα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (0-0) και την ήττα στην Γαλικία από την Θέλτα (1-3) για την 2η αγωνιστική.

H AEK έχει αφήσει πίσω της το άσχημο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ και βάζει στην άκρη το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την Stoiximan Super League καθώς το βράδυ καλείται να φορέσει το ευρωπαϊκό κοστούμι της.

Αντίπαλός της η Αμπερντίν στην OPAP Arena για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με το τρίποντο να συνιστά μονόδρομο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έπειτα από την ήττα που είχε στην πρεμιέρα στην έδρα της Τσέλιε.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45, με τον αγώνα της Ένωσης να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Η 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League φέρνει τον Παναθηναϊκό στην Ολλανδία όπου το απόγευμα της Πέμπτης θα αντιμετωπίσει την Φέγενορντ, σε ένα ματς όπου ο Χρήστος Κόντης θα κάτσει για τελευταία φορά στον πάγκο των πρασίνων ως head coach πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο αγώνας έχει πολύ μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον για την ελληνική ομάδα, η οποία στην πρεμιέρα της θριάμβευσε με 4-1 εκτός έδρας της Γιουνγκ Μπόις και στην 2η αγωνιστική ηττήθηκε με 2-1 στο ΟΑΚΑ από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς πέφτοντας θύμα ανατροπής. Η σέντρα στο “Ντε Κάιπ” ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 19:45 όμως αυτή άλλαξε λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και μετατέθηκε για τις 17:30, με το ματς να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD και τον ANT1.
